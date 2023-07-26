美南方司令部司令：中國擴展影響力 進美「紅色警戒區」

美國南方司令部(SOUTHCOM)司令、四星上將蘿拉‧李察遜說，中國現正加強擴展區域影響力，範圍已經進入美國的「紅色警戒區」。(歐新社)

新聞周刊(Newsweek)25日報導，美國南方司令部(SOUTHCOM)司令、四星上將蘿拉‧李察遜(Laura Richardson)接受專訪時說，中國現正加強擴展區域影響力，範圍已經進入美國的「紅色警戒區」(red zone)。

李察遜受訪時說，就在國際社會聚焦美中兩國在亞太地區競爭較勁之際，北京 其實「就在美國眼皮底下」加速擴展影響力，例如積極參與加勒比海、中美洲、南美洲等事務。美國南方司令部管轄範圍含整個中美洲和拉丁美洲。

李察遜以美式足球術語比喻目前亞洲局勢指出，從美國本土安全保衛角度來看，中國影響力已經到達20碼線，進入了紅色警戒區。李察遜2021年秋季獲拜登 總統任命，成為南方司令部司令，是美國歷史上第二位擔任美軍指揮官的女性將領。

亞洲地區防衛任務由美國印太司令部(INDOPACOM)負責。

李察遜說，中國已經進入第一島鏈(first island chain)，進入印太司令部的範圍，透過國家力量擴展外交、資訊、軍事及經濟發展。

新聞周刊報導，中國駐美大使館發言人表示，區域合作是為了互利互惠，並不是任何策略遊戲，也無意針對任何一方。

李察遜在訪問中說，中國國家主席習近平提出的一帶一路 倡議(Belt and Road Initiative，BRI)，南方司令部轄區涵蓋的31個國家裡逾半數已經參加。

她表示，一帶一路計畫規模龐大，美國等於是跟背後有著中國政府資助的大批基礎建設投資計畫競爭，例如電訊、深水港、跨區域都會系統等。她說，身為南方司令部司令，職責就是在轄區展現「美國隊」(Team USA)能夠提供什麼。

李察遜說，「美國隊」可以做的事情很多，「我們只需要把國力的影響展現出來，集中起來向外界展示。這方面我們必須做得更好。」

她說：「我們的夥伴都想先跟我們合作，然後才會考慮與別人合作。我們必須在適當的時間，出現在適當的地點。」