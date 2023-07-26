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拜登政府一大挫敗 庇護新規遭聯邦法官裁決違法

記者顏伶如／綜合報導
加州聯邦法官25日裁定拜登政府有關無證客政庇的新規違憲。圖為本月16日自墨西哥渡過格蘭德河，試圖進入德州邊城伊格爾帕斯市的一批無證客。(Getty Images)
加州聯邦法官25日裁定拜登政府有關無證客政庇的新規違憲。圖為本月16日自墨西哥渡過格蘭德河，試圖進入德州邊城伊格爾帕斯市的一批無證客。(Getty Images)

給予14天緩衝期

拜登政府今年5月推出庇護新規，經過墨西哥與其他國家非法入境美國的外籍人士，向美國申請庇護的困難度大增。不過，庇護新規25日遭到加州北區聯邦地方法院法官提加爾(Jon Tigar)擋下，但給予14天等候拜登政府提出上訴的緩衝期。有線電視新聞網(CNN)分析，聯邦法官的裁決等於是拜登政府的一大挫敗。

庇護新規實施以來，美墨邊境非法入境人數大減。不過，聯邦法官的裁決可能為拜登政府的邊境政策帶來重大影響。提加爾在裁決中說，庇護新規對於申請庇護的外籍人士訂定某些條件，但國會並沒有如此規定，因此庇護規定並不合法。

加州聯邦法官25日裁定拜登政府有關無證客政庇的新規違憲。圖為今年初在亞歷桑納州邊...
加州聯邦法官25日裁定拜登政府有關無證客政庇的新規違憲。圖為今年初在亞歷桑納州邊城育瑪市等候被聯邦邊防官員逮捕登記的無證客。(美聯社)

司法部將提上訴

司法部發言人表示司法部將會上訴。「規避合法途徑」(Circumvention of Lawful Pathways)的庇護規定，依法行使移民法賦予權限。

提加爾指出，庇護新規違反聯邦行政程序法(Administrative Procedures Act)。

如果司法部提出上訴，全案將由聯邦第九巡迴法院審理。前總統川普任內的類似政策挨告後，提加爾曾做出類似判決，案件上訴之後，第九巡迴法院曾經兩度選擇維持提加爾的原判。

為了解決美墨邊境近幾年大批無證客湧現的危機，拜登政府推出一連串計畫，但遭到共和黨執政州及倡議團體訴訟挑戰。

民權團體肯定法官裁決

提加爾審理案件便由「美國公民自由聯盟」(American Civil Liberties Union，ACLU)提告，質疑拜登政府禁止經過墨西哥等國的非法入境者申請庇護，違反數十年以來的慣例。事實上，拜登政府庇護新規推出後，引發拜登盟友、民主黨國會議員及移民權益倡議團體譴責。

美國公民自由聯盟對於提加爾法官的裁決表示肯定。

美國公民自由聯盟的移民權益計畫副主任卡崔娜‧艾蘭德(Katrina Eiland)說：「判決是一大勝利，拜登政府為這項非法禁令拖延每一天，不甘受到迫害而離鄉背井為家人尋求避風港的更多民眾，就只能身陷危險處境。」

艾蘭德指出，庇護新規讓移民身陷危險，但規定當中卻沒有為移民提供其他的管道。

庇護 拜登 移民

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