拜登政府一大挫敗 庇護新規遭聯邦法官裁決違法
給予14天緩衝期
拜登政府今年5月推出庇護新規，經過墨西哥與其他國家非法入境美國的外籍人士，向美國申請庇護的困難度大增。不過，庇護新規25日遭到加州北區聯邦地方法院法官提加爾(Jon Tigar)擋下，但給予14天等候拜登政府提出上訴的緩衝期。有線電視新聞網(CNN)分析，聯邦法官的裁決等於是拜登政府的一大挫敗。
庇護新規實施以來，美墨邊境非法入境人數大減。不過，聯邦法官的裁決可能為拜登政府的邊境政策帶來重大影響。提加爾在裁決中說，庇護新規對於申請庇護的外籍人士訂定某些條件，但國會並沒有如此規定，因此庇護規定並不合法。
司法部將提上訴
司法部發言人表示司法部將會上訴。「規避合法途徑」(Circumvention of Lawful Pathways)的庇護規定，依法行使移民法賦予權限。
提加爾指出，庇護新規違反聯邦行政程序法(Administrative Procedures Act)。
如果司法部提出上訴，全案將由聯邦第九巡迴法院審理。前總統川普任內的類似政策挨告後，提加爾曾做出類似判決，案件上訴之後，第九巡迴法院曾經兩度選擇維持提加爾的原判。
為了解決美墨邊境近幾年大批無證客湧現的危機，拜登政府推出一連串計畫，但遭到共和黨執政州及倡議團體訴訟挑戰。
民權團體肯定法官裁決
提加爾審理案件便由「美國公民自由聯盟」(American Civil Liberties Union，ACLU)提告，質疑拜登政府禁止經過墨西哥等國的非法入境者申請庇護，違反數十年以來的慣例。事實上，拜登政府庇護新規推出後，引發拜登盟友、民主黨國會議員及移民權益倡議團體譴責。
美國公民自由聯盟對於提加爾法官的裁決表示肯定。
美國公民自由聯盟的移民權益計畫副主任卡崔娜‧艾蘭德(Katrina Eiland)說：「判決是一大勝利，拜登政府為這項非法禁令拖延每一天，不甘受到迫害而離鄉背井為家人尋求避風港的更多民眾，就只能身陷危險處境。」
艾蘭德指出，庇護新規讓移民身陷危險，但規定當中卻沒有為移民提供其他的管道。
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