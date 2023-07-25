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招生研究：私校高中生擁有「包裝優勢」容易獲名牌大學錄取

記者顏伶如／綜合報導
精英大學的錄取標準很複雜，成績以外還有很多考量因素，圖為哈佛校園。(Getty Images)
精英大學的錄取標準很複雜，成績以外還有很多考量因素，圖為哈佛校園。(Getty Images)

長達20年報導名校學生家境背景差異問題的紐約時報記者李歐哈特(David Leonhardt)24日在專欄中寫道，研究顯示出身富有家庭的孩子獲得常春藤大學錄取機率較高，而申請名校時條件最優的高中生，極高比率來自有錢人家，讀的是私立高中，申請大學過程中獲得私立高中豐富資源協助。

李歐哈特指出，許多大學招生主管以為能夠識破私立高中幫學生包裝的手段，「其實他們根本沒能看穿」。

哈佛大學(Harvard University)研究人員契提(Raj Chetty)、狄明(David Deming)與布朗大學(Brown University)研究人員弗利曼(John Friedman)在最新研究中指出，全美學業表現最優的高中生裡，約7%出身於收入排行榜位於頂尖1%的富有家庭，這些學生SAT標準化考試成績至少1500分(ACT 35分)，AP考試滿分，學校成績全A，參加科展或其他比賽名列前茅。

李歐哈特指出，研究結論最令人意外的狀況是，富人家庭孩子常常進入父母昔日就讀的名校，這些「傳承學生」(legacy students)的成績平均而言高過非「傳承學生」。

李歐哈特寫道，契提等人的研究報告三大結論為：

一、「傳承學生」是錄取主因。如果申請學生之間條件差不多，父母身為校友則讓孩子獲得錄取關鍵。研究人員分析的名校裡，約有半數「傳承學生」如果沒有父母的校友光環，恐難錄取。

二、就讀私立高中較有好處。安多福(Andover)、布倫特伍德(Brentwood)、道爾頓(Dalton)等學校非常擅長透過老師推薦信、修改申請論文或投入其他資源向名校推銷學生，讓學生除了成績之外還有其他優點容易獲得名校錄取。許多大學招生部門主管並沒有看穿私立學校幫學生包裝的手段。

三、體育選手雖然學業成績略差，但還是可以擠進名校窄門，而且極高比率出身富有家庭。除了高爾夫、壁球、擊劍、帆船運動之外，其他青少年運動也以吸引有錢孩子為主。

常春藤 紐約時報 哈佛大學

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