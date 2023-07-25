紐約莎拉勞倫斯學院首開先例 招生要求申論「高院平權判決」

莎拉勞倫斯學院開全美先河，要求申請人要對平權招生提出己見。圖為該校去年歡迎新生入學。(取自莎拉勞倫斯學院官網)

紐約州洋克市(Yonkers)的名校莎拉勞倫斯學院(Sarah Lawrence College)在今年度的大學申請系統「Common Application」啟用前，發布新的申論題目，直接引用聯邦最高法院6月29日針對大學招生平權 措施(affirmative action)的判例，請申請學生論述，創下大學招生先例。

莎拉勞倫斯學院提問：最高法院首席大法官羅伯茲 (John Roberts)在多數意見的裁決書中寫道，『只要相關討論與申請者能對大學有所貢獻的資質或獨特能力相關，大學不被禁止考量申請者基於種族如何影響其生活的討論』，問題如下：「根據你生活中的例子、你的個性或特質，描述你認為最高法院的裁決可能將會如何影響你對大學教育 的目標」。

以上問題是莎拉勞倫斯學院要求申請者擇一申論的補充答題之一，另外兩題攸關莎拉勞倫斯學院的特色，即開放課程；另一題要申請者介紹自己的一個學期研究計畫，還有一題詢問申請者如何結合不同的學習興趣。

該學院負責招生的教務主任麥肯納(Kevin McKenna)表示，第三個問題過去往往要求申請者「反思我們這類社區的多元和包容價值」，但在最高法院推翻平權措施後，這個問題顯得空洞。

麥肯納說：「辦公室和校園瀰漫一種情緒，重複使用相同的提示讓人感覺不真誠。我們認為，新題目可反映學生的思維嚴謹熟慮與否，而我們是以教育多元與公平作為使命的學術社群。」

莎拉勞倫斯學院最新的招生作法對於這所百年學校而言，堪稱大膽策略，這不僅是對聯邦法院判決的直接回應，也是不那麼含蓄的諷刺，並在解讀羅伯茲的論述和警告之間畫出微妙界線；其中羅伯茲的論述是指校方可繼續考量學生的族裔，因為這點影響他們的生活經驗，至於羅伯茲的警告，則是指校方可能不會僅透過申請文章，建立我們當今認為違法的制度。