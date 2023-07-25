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辯論大學平權 聯邦總律師也為自己爭性別平等

記者顏伶如／綜合報導
代表司法部在最高法院辯論的聯邦總律師普瑞洛格說，這個案件充分反映性別和族裔不平等，因為本案律師大多數是男性、白人。(Getty Images)
代表司法部在最高法院辯論的聯邦總律師普瑞洛格說，這個案件充分反映性別和族裔不平等，因為本案律師大多數是男性、白人。(Getty Images)

代表美國政府在聯邦最高法院打官司的聯邦總律師(U. S. Solicitor General)伊莉莎白‧普瑞洛格(Elizabeth Prelogar)，去年10月為大學平權招生措施辯護時，在大法官舉例說明的實例便是，接下來兩周將在最高法院參加口頭辯論的27名律師當中，女律師只有2人。

普瑞洛格說，男女比例如此懸殊，可能讓婦女懷疑是否能有機會在最高法院為案件辯論。不過，她的論述沒能說服居多數的保守派大法官，最高法院今年6月底裁決，哈佛大學(Harvard University)、教堂山北卡羅來納大學(University of North Carolina at Chapel Hill)考量學生族裔的平權招生措施違憲。

不過，普瑞洛格的主張受到三位自由派大法官注意，在不同意見書中提出警告說，進入最高法院的渠道出現不平等，問題將會加深。

華盛頓郵報報導，司法部下轄的聯邦總律師辦公室其實長期存在普瑞洛格所說的性別不均等；過去十多個審案期，代表聯邦政府參加最高法院口頭辯論的聯邦總律師辦公室律師有75%為男性，超過80%為白人。從2016年以來，並沒有任何西語裔律師代表聯邦政府參加最高法院口頭辯論，從2012年以來則沒有任何非洲裔律師代表參加頭辯論。

自從2021年通過人事任命之後，普瑞洛格開始採取步驟，要讓聯邦總律師邁向多元化。不過，她所面臨的挑戰包括，聯邦機關雇用規定禁止將種族、性別納入考量，加上聯邦總律師辦公室人員流動率極低，辦公室人員絕大多數為職業文官，並不是政治任命。

華郵報導，批評人士說，聯邦總律師辦公室偏好雇用最高法院前任助理，而最高法院助理長期以來幾乎清一色為白人，因此不容易達成多元化目標。

哈佛法學院教授費德曼(Noah Feldman)說，最高法院訴訟律師變得多元化的最簡單方式，就是先從聯邦總律師辦公室做起。

代表司法部在最高法院辯論的聯邦總律師普瑞洛格。(取自司法部官網)
代表司法部在最高法院辯論的聯邦總律師普瑞洛格。(取自司法部官網)

大法官 平權 聯邦政府

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