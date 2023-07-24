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撤銷制裁交換美中反毒合作？ 國務院：沒討論過

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撤銷制裁交換美中反毒合作？ 國務院：沒討論過

記者張文馨／華盛頓即時報導
國務院發言人米勒表示，中國在打擊芬太尼議題上，的確對美國發出一些正面訊號，但目前未定案。（美聯社）
國務院發言人米勒表示，中國在打擊芬太尼議題上，的確對美國發出一些正面訊號，但目前未定案。（美聯社）

華爾街日報（WSJ）24日獨家報導，拜登政府考慮取消對中國公安部法醫研究所的制裁，以交換美中在對抗鴉片類藥物芬太尼（Fentanyl）的合作，惟美中尚未達成共識；國務院發言人米勒（Matthew Miller）24日在例行記者會表示，美國沒有與中國官員討論過這樣做。

華爾街日報引述知情人士說法報導了美中談判的內幕。

根據報導，布林肯上月訪問北京會晤中國外長秦剛和中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，均提議重設美中反毒工作小組；中方只是重申「必須先解決對法醫研究所的制裁才能談」的長期立場。

報導提到，禁止芬太尼流入美國是拜登政府的優先要務，美國官員又將中方視為反毒工作的關鍵角色，成立工作小組是打破僵局的一環，在這項對話管道中，中方可望提出與美國共同打擊芬太尼的合作計畫，美國則重新考慮對法醫研究所的限制。

報導提到，北京官員還沒有答應，美中合作仍「卡卡」。

米勒在記者會表示，華府與北京沒有過類似的討論，中國在打擊芬太尼議題上，的確對美國發出一些正面訊號，但目前未定案。

此外，米勒說，美國對北京明確表示，現有制裁不應影響美中防長會面，遲不展開軍事合作是不負責任的行為；他重申沒有與中國討論取消制裁來強化芬太尼合作。

川普政府在2020年5月以協助大規模監視並迫害維吾爾族人權為由，將法醫研究所列入實體清單；北京否認華府的這些指控，並稱這項制裁阻礙了中國取得美國設備來反毒的能力。

中國是在美國時任聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪問台灣後，停止雙邊的芬太尼對話，拜登政府內部一直在討論如何在打擊毒品取得進展。

知情人士對華爾街日報說，美國政府不太可能快速取消制裁，這很大程度上仍取決於北京下一步採取什麼措施以及雙方未來的談判。

美國政府指控，中國企業將可製造芬太尼的化學原料出口到墨西哥等國，再由區域販毒集團加工製造，並走私入美國，芬太尼的成本低廉，成癮性和致死率居高不下；過去兩年內，芬太尼氾濫加劇了美國人民的藥物過量致死問題，去年有超過10萬人命喪於此，芬太尼也成為拜登政府主要的內政問題之一。

華爾街日報分析，為了在反毒取得進展，拜登政府當下的考慮，凸顯了美國對中國的可能讓步；不過，任何取消針對壓迫維吾爾族人權的制裁行動，都會在華府面臨強烈反對。

報導提到，面對美中的諸多分歧，芬太尼和氣候變遷是拜登政府認為可以與中國合作的領域，但舉步維艱的現況透露了美中互不信任的程度。

拜登 北京 華爾街

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