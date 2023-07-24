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美官員接連訪中解凍關係？學者嘆無實質進展：雙方皆拒絕讓步

編譯高詣軒／即時報導
美國氣候問題特使柯瑞（左）18日在北京會晤中國國務院總理李強（右）。（路透）
美國氣候問題特使柯瑞（左）18日在北京會晤中國國務院總理李強（右）。（路透）

6月至今美國國務卿布林肯、財長葉倫、氣候特使柯瑞等高官接連訪中國，盼穩定影響全球供應鏈和印太局勢的美中關係，並希望合作解決氣候問題。雖然這些對話意在使美中關係緩和，但學者分析，雙方都無明顯讓步，會晤缺乏扎實成效。

據美國有線電視新聞網（CNN）分析，美官員近期訪陸多以承諾持續對話作結，未達實質協議，令外界質疑兩國是否在重大議題有合作空間。報導引述新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎分析，近期美中互動降低雙方「誤判」風險，是好的開始，「但這不同於推進關係」。

有關美國高官在與北京當局的會議上有何實際共識，莊嘉穎向CNN指出，雙方確實「有進一步交流的意願，那是好的跡象」，但就會談的確切成果方面，「沒有任何實質的東西」。

這些美國官員訪陸前，外界就對實質突破期望不高。分析人士認為，兩國的基本想法是雙邊關係一大癥結：北京認為美國意在打壓其發展、防止中方在國際崛起，美方則宣稱面對威權、強勢的中國，需要捍衛國安和世界秩序。

據CNN，美國丹佛大學中美關係中心主任趙穗生表示，兩國都稱希望防止關係不斷惡化，「但沒有任何一方願意做出任何讓步」，無法達成妥協，而且「雙方的印象都是，不會從對方得到任何正向回應」。

中國人民大學國際關係教授時殷弘亦認為，兩國都希望避免對立惡化，也認為防止軍事衝突相當重要，但雙方都不願也無意做出重大且持續的讓步，並持續甚至加強各自認為的重要行動，如戰略安全、科技安全等。

但有學者認為，兩國仍有合作空間。上海的國際關係學者沈丁立向CNN說，雖然雙方未公開宣布，但內部應在致力推動合作。他指出，兩國官員會面時，可能表明了關切的議題供對方考量，並計畫下一輪交流。

北京 新加坡 柯瑞

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