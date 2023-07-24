我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓爆血案 20歲男遭多人捅胸

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

壯年就業潮 女性引領投入 上月破紀錄

記者胡玉立／綜合報導
紐約市一名女性勞工在蒂芙尼珠寶店裡打磨一件珠寶，壯年女性參與率在6月高達77.8%，是有紀錄以來最高比率。（Getty Images）
紐約市一名女性勞工在蒂芙尼珠寶店裡打磨一件珠寶，壯年女性參與率在6月高達77.8%，是有紀錄以來最高比率。（Getty Images）

華爾街日報報導，正值壯年時期25歲至54歲的國人工作或正在找工作的人口比率，今年上升到2002年以來的最高水平。美國勞動力核心重返就業市場，是由女性引領潮流趨向，也有助抵消老年嬰兒潮一代離開勞動力市場趨勢。

如此增長正為就業市場降溫，還可能有助聯準會(Fed)透過控制工資增長來抑制通貨膨脹。而這波壯年工人就業潮流，主要是由女性推動。

壯年女性勞動力參與率在6月高達77.8%，是有紀錄以來最高比率；遠高於2020年4月的73.5%。至於就業率一向高於女性的壯年男性勞力參與率，6月升至83.5%，為2002年以來最高水平。

經濟學者將25歲至54歲定義為「黃金工作年齡」，他們大多完成正規教育、尚未準備退休，勞動力也最強。新冠疫情爆發頭幾個月，有近400萬壯年工人離開勞力市場，讓2020年初的勞動力參與率降至1983年以來最低水平。而現在，壯年工人數量比疫情前多了近220萬人。

勞動力市場緊張，是導致此趨勢發生的最大引力。這一年多來，失業率一直在50年以來的低點附近徘徊，職缺數量超過失業人數。

聖路易斯聯儲副行長兼經濟公平研究所所長羅傑斯(William Rodgers)表示，雇主不再挑剔，更願與找工作的人合作，其中有很多媽媽或一般家長；「勞動力市場緊張有助於懲罰那些在招聘和薪酬方面存在歧視的人。」

其他因素也在發揮作用。例如女性生育數量減少，2022年約366萬人出生，比2007年的最高峰值少了65萬5000人，育兒責任相對減輕。

雇主努力招人，有助抵消部分更廣泛的人口變化，其中包括人口老齡化和退休人數增加。

1990年代中期到2008年金融危機，55歲以上人口勞動力所占比率穩步上升，但疫情迫使許多人離開勞動力市場，部分老年工人、尤其是65歲以上者並未返回工作崗位。

加州一名勞工正在打磨吉他的琴頸，壯年勞工回到就業市場的比率升高。（Getty I...
加州一名勞工正在打磨吉他的琴頸，壯年勞工回到就業市場的比率升高。（Getty Images）

就業 疫情 退休

上一則

布林肯：國際社會期盼美中負責任維持雙邊關係

下一則

「我不是天才保母」德瑞雪率14萬演員罷工 為薪酬打長期戰

延伸閱讀

金山華埠美食節 人潮湧入

金山華埠美食節 人潮湧入
金山華埠美食節 人潮爆滿 2小時賣光400杯奶茶

金山華埠美食節 人潮爆滿 2小時賣光400杯奶茶
俄部落客促普亭下台被捕 另一個身分更驚人

俄部落客促普亭下台被捕 另一個身分更驚人
俄羅斯受大規模制裁但打擊有限 專家點「2原因」撐住經濟

俄羅斯受大規模制裁但打擊有限 專家點「2原因」撐住經濟

熱門新聞

中國外交部發言人毛寧。(取自中國外交部網站)

記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

2023-07-17 14:57
中央情報局(CIA)局長伯恩斯表示，在中國招募的情報人員十餘年來大量流失，反情報工作、間諜網凋蔽破敗，局內正努力重建。(路透)

中情局長首度承認 美在中國情報網被破壞 幹員流失逾十年

2023-07-22 23:54
美國國務卿布林肯（左）6月訪問北京，和中國外長秦剛在北京釣魚台國賓館舉行會談前握手。（Getty Images）

華郵：美對秦剛消失諸多臆測 王毅可能是頭號獲益者

2023-07-22 11:37
前總統川普21日推出競選新武器，就是他17歲的小兒子拜倫川普(左)，右為他的女婿庫許納。(路透)

川普競選推出新武器：17歲小兒子拜倫不藏了

2023-07-23 12:00
美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）近日訪問中國，與中國國家主席習近平和中國國防部長李尚福會面。（路透）

季辛吉會中國防長 白宮：很遺憾美國政府見不到

2023-07-20 20:21
美國前總統川普明年若當選，將成為第47任美國總統。彭博資訊22日報導，他及其團隊正計畫當選後的施政。（美聯社） Trump Justice Department

川普：明年當選 將對中加徵數十億美元關稅

2023-07-22 13:14

超人氣

更多 >
加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內
倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金

倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金
華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄

華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄
恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因

恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因
川普競選推出新武器：17歲小兒子拜倫不藏了

川普競選推出新武器：17歲小兒子拜倫不藏了