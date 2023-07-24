壯年就業潮 女性引領投入 上月破紀錄

紐約市一名女性勞工在蒂芙尼珠寶店裡打磨一件珠寶，壯年女性參與率在6月高達77.8%，是有紀錄以來最高比率。（Getty Images）

華爾街日報報導，正值壯年時期25歲至54歲的國人工作或正在找工作的人口比率，今年上升到2002年以來的最高水平。美國勞動力核心重返就業 市場，是由女性引領潮流趨向，也有助抵消老年嬰兒潮一代離開勞動力市場趨勢。

如此增長正為就業市場降溫，還可能有助聯準會(Fed)透過控制工資增長來抑制通貨膨脹。而這波壯年工人就業潮流，主要是由女性推動。

壯年女性勞動力參與率在6月高達77.8%，是有紀錄以來最高比率；遠高於2020年4月的73.5%。至於就業率一向高於女性的壯年男性勞力參與率，6月升至83.5%，為2002年以來最高水平。

經濟學者將25歲至54歲定義為「黃金工作年齡」，他們大多完成正規教育、尚未準備退休 ，勞動力也最強。新冠疫情 爆發頭幾個月，有近400萬壯年工人離開勞力市場，讓2020年初的勞動力參與率降至1983年以來最低水平。而現在，壯年工人數量比疫情前多了近220萬人。

勞動力市場緊張，是導致此趨勢發生的最大引力。這一年多來，失業率一直在50年以來的低點附近徘徊，職缺數量超過失業人數。

聖路易斯聯儲副行長兼經濟公平研究所所長羅傑斯(William Rodgers)表示，雇主不再挑剔，更願與找工作的人合作，其中有很多媽媽或一般家長；「勞動力市場緊張有助於懲罰那些在招聘和薪酬方面存在歧視的人。」

其他因素也在發揮作用。例如女性生育數量減少，2022年約366萬人出生，比2007年的最高峰值少了65萬5000人，育兒責任相對減輕。

雇主努力招人，有助抵消部分更廣泛的人口變化，其中包括人口老齡化和退休人數增加。