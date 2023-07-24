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「我不是天才保母」德瑞雪率14萬演員罷工 為薪酬打長期戰

編譯徐薏茹／綜合23日電
65歲的好萊塢演員工會主席法蘭‧德瑞雪(中)帶領14萬名演員發起罷工運動。（路透）
65歲的好萊塢演員工會主席法蘭‧德瑞雪(中)帶領14萬名演員發起罷工運動。（路透）

好萊塢演員工會(SAG-AFTRA)主席法蘭‧德瑞雪(Fran Drescher)以1990年代電視喜劇「天才保母」(The Nanny)中的角色聞名，現年65歲的她帶領14萬名演員在本月發起轟動的罷工運動，現在她的下一步可能更具挑戰性，若罷工如許多人預期一直持續到秋季甚至是冬季，她必須發揮領導能力，想辦法團結一向愛鬧內訌的工會。

德瑞雪在近期的採訪中宣稱：「我不是天才保母，我是代表勞工的活動家。」近幾日她以過去數十年來從未有過的形象占據全國鎂光燈焦點，以誇誇其談的紐約人形象表達對製片商的厭惡。

演員與5月開始罷工的編劇共同關注的議題包括報酬、重播費(residuals)，以及人工智慧(AI)在影視作品中的應用，他們認為串流媒體帶來的模式轉變並未反映在合約中。

雙方意見分歧的關鍵問題包括演員一般薪酬及版權費的增長幅度，還有AI使用方面對編劇及演員的保護。

SAG要求向演員支付2%的串流媒體收入，並根據作品受歡迎的程度制定酬勞公式。

代表Netflix、迪士尼(Disney)、華納兄弟探索(Warner Bros. Discovery)、NBC環球(NBCUniversal)、Apple、亞馬遜(Amazon)的片商組織「電影電視製作人聯盟」(AMPTP)對法蘭德瑞雪和SAG在談判提出的許多聲明提出異議。

AMPTP聲明指出，SAG故意扭曲價值超過10億元的提議，內容含括加薪、退休金、健康福利、重播費提升，以及AI使用方面的保障。

代表片商組織的一些人稱，德瑞雪利用煽動性的言論與誤導人的聲明；德瑞雪則抨擊片商高層貪得無厭，她表示為一部電影賺進數百萬元的演員有資格獲得他們全部的工資，因為他們是產業的核心。

德瑞雪說：「這些執行長除了坐私人飛機到處飛，參加億萬富豪營之外，他們還會做什麼？」

無論是工會還是片商組織都無法承受長時間的停工，對於影劇產業來說，長時間停工將對未來幾年的電影、電視製作造成負面影響，流失觀眾的心將很難贏回。

罷工 AI 退休金

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