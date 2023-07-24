電影芭比「粉潮」來襲 芭比迷超嗨 盛裝赴首映

電影「芭比」不但賣座，在全美各地甚至海外出現許多芭比迷，掀起一股粉紅色熱潮。(美聯社)

澳洲女星瑪格羅比(Margot Robbie)主演的電影「芭比 」(Barbie)20日上映後，不但電影賣座，全國各地甚至海外出現許多芭比迷，掀起一股粉紅色熱潮。

粉紅芥末蛋、粉紅色莎莎醬 套餐全粉色

26歲的卡瑪·馬塞利(Karma Masselli)為迎接電影「芭比娃娃」首映，從牛仔芭比、運動芭比、復古芭比、馬里布芭比、美人魚芭比等經典服飾中千挑萬選，將自己打扮成真人版芭比娃娃，然後和其他25位芭比迷盛裝打扮，前往布魯克林參加「芭比早午餐」饗宴，品嘗一系列粉紅色套餐，包括粉紅色芥末蛋、餡餅、甜菜義大利 麵沙拉和粉紅色莎莎醬。

馬塞利表示：「我們的芭比早午餐，感覺就像享受超級大餐，感覺我們聚在一起，度過一個充滿少女氣息的假期。」

電影院 像嘉年華 芭比迷：太棒，我哭了

美國流行文化元素飽滿的電影「芭比」周末剛首映，帶來芭比風潮。圖為紐約市6月五大道上的變裝芭比遊行。(美聯社)

隨後一行人浩浩蕩蕩前往曼哈頓基普灣(Kips Bay)AMC戲院，觀賞期待已久的電影「Barbie芭比」，雖然放映延遲25分鐘，但是當螢幕上秀出片商「華納兄弟」(Warner Bros)標誌也改為粉紅色時，全場觀眾爆出熱烈掌聲，馬塞利看完電影後，依然興奮不已表示：「太棒了，我哭了。」

電影「Barbie芭比」首映後，全國各地掀起粉紅色狂潮，24歲史蒂芬·索羅門(Stephen Solomon)看完電影後表示：「你可以在電影院裡，感受到興奮、活力和歡樂氣氛，就像一場嘉年華。」

28歲的瑪麗·艾布斯(Mary Albus)曾經帶著自己21歲生日禮物、一個老式芭比娃娃到處旅遊，如今也不忘帶著它，走進電影院並坦言：「大家都說一定要帶著芭比去看真人芭比電影。」

梅·哈夫(May Haaf)和9歲女兒艾莉亞(Arya)穿著白色和粉色相間的芭比T卹，一起看電影，享受親密的母女關係，哈夫表示：「這是一部強調女性是獨立個體、不為婚姻而活的新世代電影，女性不用滿足其他人。」

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