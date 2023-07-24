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芭比粉→千禧粉 粉紅色演變 隨電影芭比再登峰

編譯陳韻涵／綜合23日電
華納兄弟公司推出的「Barbie芭比」成為今年北美上映首周末最賣座的電影。（美聯社）
華納兄弟公司推出的「Barbie芭比」成為今年北美上映首周末最賣座的電影。（美聯社）

自古至今，粉紅色充斥時尚產業與傳播媒體，而今則隨著芭比電影再創高峰，這個暢銷顏色打造了各世代的文化引擎，也透露其背後的文化現象。

美聯社報導，粉紅色在許多電影電視屬於關鍵細節，歷來設計師、藝術家和品牌操弄粉紅色給人們的感受，賦予其不斷演變的意義；從性別到階級，這些關聯持續面臨挑戰、翻轉和顛覆，粉紅色的定義千變萬化，且文化持久力不衰。

紐約州立大學時尚研究所博物館館長瓦萊莉‧史帝爾(Valerie Steele)協力著有「粉紅色：龐克、美麗、強大顏色的歷史」(Pink: the History of a Punk, Pretty, Powerful color)一書，她解釋，粉紅色在18世紀的法國宮廷首次成為時尚，當時一種新染料賦予織物更艷麗且持久的顏色；隨著工人階級更容易取得粉色染料，粉紅色不再代表財富威望。

粉紅色流行之初，男女都穿，但美國百貨公司1920年代宣揚男性穿藍色，女性穿粉紅色。史帝爾說：「這真的相當武斷。」

色彩權威機構「彩通色彩研究所」(Pantone Color Institute)副總裁勞里‧普瑞斯曼(Laurie Pressman)表示，彩通2016年挑選玫瑰石英(Rose Quartz)作為年度代表色，這種柔和的灰粉色讓人平靜卻充滿力量。

普瑞斯曼表示，玫瑰石英獲選的原因之一是性別模糊興起；這種顏色很快被時尚和室內設計師接納，暱稱為「千禧粉」(millennial pink)。

2017年華盛頓女性遊行，示威者穿戴粉紅貓帽，凸顯粉紅色的影響力。史帝爾說：「粉紅色在許多方面成為時尚產業中最爭議的顏色，而時尚總是對爭議感興趣。」

粉紅色與芭比品牌的關係密切，芭比甚至有專屬彩通調色。

玩具公司美泰兒(Mattel)資深副總裁基姆‧庫爾蒙(Kim Culmone)表示，芭比1959年問世，但美泰兒直到1970年代才開始主打粉紅色包裝。

庫爾蒙對於品牌色調指出，「芭比粉」鼓舞人心且令人快樂，「最重要的是賦權的象徵，芭比是女性賦權的原創品牌」。

芭比 時尚 紐約州

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