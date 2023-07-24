「芭本海默」雙片引爆狂潮 周末票房創紀綠

在洛杉磯戲院前，芭比粉絲站在電影「奧本海默」畫報前自拍。(美聯社)

萬眾矚目的「奧本海默」(Oppenheimer)、「芭比 」(Barbie)同日在北美聯合上映，難得一見的兩大強片同台場景引爆「芭本海默」(Barbenheimer)熱潮，共同締造「非系列電影」最賣座周末的新紀錄。

「芭比」由葛莉塔潔薇(Greta Gerwig)執導，周末國內首映票房為1億5500萬元，是北美首映票房最高的女性導演電影。先前的紀錄均由女超級英雄電影拿下，分別為2019年安娜波頓(Anna Boden)共同執導的「驚奇隊長」(Captain Marvel)，以及2017年派蒂珍金斯(Patty Jenkins)執導的「神力女超人」(Wonder Woman)。

與「芭比」在網路引起迷因熱潮的「奧本海默」由名導克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)自編自導，故事主軸圍繞「原子彈之父」奧本海默，國內首映票房進帳8050萬元，同樣超出分析師預期。

剛過去的周末「芭比」與「奧本海默」兩部內容截然不同的兩大鉅片同時首映，但都創 下賣座亮麗的創新周末票房的紀錄，為夏季票房注入生命。圖在洛杉磯戲院展示兩片同時上映。(美聯社)

根據「好萊塢 報導」(Hollywood Reporter)的資訊，「芭本海默」共創新紀錄，是首度在同一個周末中，一部電影票房超過1億元的同時，另一部電影票房突破5000萬元。

「芭本海默」同時成為新冠疫情以來好萊塢電影最賣座的周末，以及史上第四高的周末票房收入(不考慮通膨)。史上前三大周末票房皆由系列電影續集創造，包括2019年「復仇者聯盟 ：終局之戰」(Avengers: Endgame)、2018年「復仇者聯盟3：無限之戰」(Avengers: Infinity War)、2015年「星際大戰：原力覺醒」(Star Wars: The Force Awakens)。

「芭比」由瑪格羅比(Margot Robbie)、雷恩葛斯林(Ryan Gosling)領銜主演，也許能開創「美泰兒電影宇宙」(Mattel Cinematic Universe，美泰兒為芭比娃娃製造商)，這部粉色喜劇電影在爛番茄網站獲得90%新鮮度及90%觀眾評分。

R級(限制級)的「奧本海默」有席尼墨菲(Cillian Murphy)、艾蜜莉布朗(Emily Blunt)、麥特戴蒙(Matt Damon)等人同台飆戲，評論聚合網站的評分高達94%，華盛頓郵報知名影評人安·霍納迪(Ann Hornaday)更將本片譽為「超級傑作」。