布林肯：盡力尋求與中「溝通專線」 世界正在等中國回應

剛訪問中國回來的國務卿布林肯23日表示，美國正尋求強化與中國的「溝通專線」，避免兩大超強之間的衝突，全世界現正等待中國的回應。圖為中國國家主席習近平6月19日北京接見布林肯。(Getty Images)

剛訪問過中國的國務卿布林肯 23日表示，美國正尋求強化與中國的「溝通專線」，避免兩大超強之間的衝突，全世界現正等待中國的回應；中國國防部 長李尚福列在美方制裁名單是政治決定，不妨礙兩國國防部長接觸彼此；布林肯另評估俄烏戰爭，稱俄國 已經輸掉，但烏國反攻奪回失土是苦戰，還要再持續好幾個月。

美方「鋪地板」確保兩大強國不衝突

有線電視新聞網(CNN)報導，布林肯是在科羅拉多「阿斯本安全論壇」(Aspen Security Forum)主會外接受訪問，他表示美方正盡力讓美中關係有所穩定，可謂鋪地板，確保美中競爭不致於淪落為衝突；發生衝突不符合美中及其他各造的利益。

布林肯6月往訪北京，是五年來首位造訪中國的國務卿，也是2021年拜登總統就任以來赴中最高層級官員；布林肯之後另有財政部長葉倫及氣候特使柯瑞造訪中國。

布林肯稱解決難題仍在早期階段

布林肯表示，在此之前美中交談不多，現已接觸或準備接觸不同中方團體，談兩國關係有別的議題、難題，他相信會有所解決，只是現仍在早期階段，結果會出示證明。

布林肯在北京與中方高層會談數日之後，曾讚揚有所「進展」，引導雙邊關係回到正軌。

布林肯指出自己向中方對等官員明確表示，美國會繼續做、繼續講中國不高興的事，但中國也一樣，會繼續講、繼續做美國不高興的事。

稱制裁李尚福 不妨礙美中防長接觸

CNN稍早曾報導，有件要務在布林肯訪中行程未獲解決，那便是兩國軍方的溝通並未恢復；中國國防部長李尚福仍在美方2018年就列出的制裁名單。

被問及是否應該解除制裁李尚福，以紓解緊張，布林肯表示，制裁並未防礙李尚福接觸美方，也未禁止美方接觸他，「那是政治決定，效果上是供中方判定，他(指李尚福)是否該接觸」。

今年稍早在新加坡所辦安全論壇上，中方拒絕美國國防部長奧斯丁會見李尚福，話雖如此，兩人曾短暫交談。

軍方對話要看中國能否開竅

布林肯表示，美國表態十分清楚，認為兩國軍方進行接洽、對話，是一種責任，就避免任何誤算、誤解彼此行動，更該那麼做；所以要看中國就這方面能否開竅。

談烏收復失土「會是苦戰」 還將持續幾個月

談到俄烏戰爭，布林肯表示，就俄國想達成普亭心之所欲而言，俄方「已經輸掉」；但布林肯承認，烏克蘭反攻想奪回遭俄國攫取的領土，「會是苦戰」，另預測反攻要持續「幾個月」。

只是，布林肯表示，基輔當局的義理，伴同各國的軍事裝備等援助、代訓戰士，才是「決定要素」，烏克蘭人為自己的國土、國家、自由、未來而戰，這跟俄國人大不相同。