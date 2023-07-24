泰勒絲經濟學 20城市演唱創10億產值 美史之最
華爾街日報(WSJ)分析，流行天后泰勒絲(Taylor Swift)今年帶動的「泰勒絲經濟學」(Taylornomics)威力強大，行程包括20個城市的「時代巡迴演唱會」(Eras Tour )，所到之處粉絲傾巢而出全力相挺，讓每個城市的酒店、餐廳高朋滿座，恢復到新冠疫情發生前的觀光榮景，就連聯準會都注意到熱滾滾的泰勒絲經濟效應。
歌迷群集 疫後經濟振興
「時代巡迴演唱會」從今年3月開跑，最後一場演出是8月8日。華爾街日報報導，「時代巡迴演唱會」將成為美國史上收入最高的演唱會，業績上看10億元。可以容納7萬名多觀眾的足球場，做為演唱會地點常常爆滿，泰勒絲演出期間則在每一站停留數日，大批歌迷聚集讓當地商業有機會大賺一筆。
為了吸引歌迷上門，某些商家抓緊機會販賣印有泰勒絲肖像的甜甜圈，或以泰勒絲的歌名做為雞尾酒名稱。納許維爾則有博物館在「時代巡迴演唱會」期間推出泰勒絲演出服裝展覽，就是要賺歌迷粉絲的錢。
各大旅館餐廳全部爆滿
經濟研究機構卡穆安協會(Camoin Associates)資深分析師瑪拉‧克勞尼格(Mara Klaunig)說，疫情期間許多民眾待在家裡，到現在則迫不及待想在周末期間出門去看泰勒絲演唱會。她說，想要出門玩、跟人接觸的市場需求已經壓抑很久，「如今民眾願意跑遠一點，專程為了看泰勒絲」。
今年3月，泰勒絲演唱會在拉斯維加斯表演時，熱鬧彷彿2019年。拉斯維加斯觀光主管說，當地觀光客人數幾乎回升到疫情發生前。
費城、芝加哥都破紀錄
費城聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of Philadelphia)今年5月指出，拜泰勒絲演唱會之賜，費城酒店業績出現了疫情發生以來最好的單月紀錄。
同樣受到泰勒絲演唱會刺激，芝加哥、明尼阿波里斯雙雙打破當地酒店住房率新高紀錄。
辛辛那提市政府觀光辦公室「造訪辛市」(Visit Cincy)指出，泰勒絲演唱會產生的周邊消費效應約有4800萬元。「造訪辛市」執行長卡爾維特(Julie Calver)說，就連沒有買到演唱會門票的成千上萬民眾，在泰勒絲演出的兩晚也聚集在停車場隨著歌聲高唱。
上一則
極端高溫恐讓航班延誤 達美「減重」讓乘客自願下機
下一則
FB留言