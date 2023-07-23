美中台矽三角競合 學者：美台半導體合作利台海穩定

美國智庫胡佛研究所發布「矽三角：美國、台灣、中國、及全球半導體安全」報告。學者指出，美台應透過強化半導體「產業」及「學研機構」交流，深化美台關係。（中央社）

美國兩岸議題學者祁凱立與梅蕙琳，於胡佛半導體安全報告中就台海穩定議題為文，指出面對中國威脅升高，美台可經由共同強化半導體產業和學術交流深化美台關係。

美國智庫胡佛研究所（Hoover Institution）公布「矽三角：美國、台灣、中國及全球半導體安全」報告，內文含附錄逾400頁，由跨領域專家，歷經18個月完成，對美中台三方半導體競合險局，進行剖析並提出建議。

報告針對三大議題提問：如何強化美國在半導體產業地位、與此同時維持台海穩定、並與全球夥伴合作應對中國半導體野心。

維持台海穩定上，史丹佛大學台灣議題專家祁凱立（Kharis Templeman）與中國軍事安全政策專家梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）共同為文論述。

文章指出，在台灣晶片 產業崛起前，台海穩定與繁榮便是美國持久利益，過去2年，美國對半導體關注度大增，但美台關係不僅僅侷限於晶片層面。

在此前提下，面對真實威脅，美台官員應提升民眾能力與信心來嚇阻侵略，「半導體則可作為雙方深化關係、達成此目標的特殊平台」。

文章建議，美台在「產業」及「學研機構」交流上，建立合作機制。

至於雙方對口機構，台灣方面，「工研院」（ITRI）和「國研院台灣半導體研究中心」（TSRI）具合理性；美國方面，擬議中的「美國半導體學院計畫」（ASA）和「國家半導體技術中心」（NSTC）則可扮演此角色。

做法方面，美台可共同培育人才，結合美國教育資源和台灣企業領先技術，解決人才不足問題。

文章提到，美國的台灣留學生人數近年下滑，從2001年的2萬8000人，到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前的2萬4000人，至2021年，僅剩下2萬人。美台政府可提供補助，給有意赴美深造的台灣本科系學生。

文章表示，「工研院」和「國研院台灣半導體研究中心」作為美國合作夥伴，雙方除技術研究合作外，亦可在供應鏈 韌性及地緣政治情勢上深化交流。

美台可定期評估半導體供應鏈脆弱性，由「國研院台灣半導體研究中心」與美國「國家半導體技術中心」合作，擬定供應鏈斷鏈的復原計畫。

文章同時強調，緩解經濟摩擦及加強能源和國防合作，亦有助台海穩定。

文章指出，台灣在對外貿易合作上，前總統馬英九 於任內曾簽訂多項兩岸協議，經由中國來追求經濟繁榮，現任總統蔡英文則傾向與其他國家達成經濟協議，美台間的自由貿易協定不僅是降低關稅的問題，也具戰略意義。

文章總結，為維持台海穩定，美國應跳脫戰略清晰或戰略模糊的爭論，透過與台灣在半導體領域的商業、學術和人才合作來展現行動力，而非空談。