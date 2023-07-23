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世界盃女足賽 美首戰3：0勝越南 中國0：1輸丹麥

編譯中心／綜合22日電
美國隊「最強前鋒」史密斯一腳勁射，踢進第一球。(美聯社)
美國隊「最強前鋒」史密斯一腳勁射，踢進第一球。(美聯社)

世界盃女足賽於當地時間22日分別在紐西蘭和澳洲開踢；尋求三連霸的美國隊，當天預賽首戰越南，在首度亮相世界盃的「最強前鋒」史密斯個人獨進兩球的帶領下，以3比0擊敗越南，取得開門紅。而被分在有「死亡之組」D組的中國女足惡鬥丹麥，在主將王霜先列後備，末段失守的劣勢下，被丹麥後備入替的范絲歌特頭槌建功，最終中國隊遭丹麥一球絕殺，首戰飲恨而回。

史密斯連下兩球奠定勝基

世界排名第一的美國女足，22日預賽首戰世界排名32名的越南女足，志在必得的美國隊開賽僅14分鐘，史密斯(Sophia Smith)就在隊友摩根(Alex Morgan)送出生涯第50次助攻的幫助下，替美國隊首開紀錄，這也是本屆世界盃至今最快的進球紀錄。

22日開踼的世界盃女足賽，美國隊首戰越南，首度亮相世界盃的「最強前鋒」史密斯(右...
22日開踼的世界盃女足賽，美國隊首戰越南，首度亮相世界盃的「最強前鋒」史密斯(右)個人獨進兩球；美國隊最終以3比0擊敗越南，取得開門紅。(Getty Images)

史密斯接著在上半場傷停補時階段，再度靠著個人能力幫美國隊踢進第二球，半場結束美國隊就取得2比0領先。

下半場美國隊雖然繼續猛攻，但多半被越南防守鐵桶陣化解，比賽進行到第61分鐘，38歲的拉皮諾(Megan Rapinoe)替補上場，完成生涯第200場世界盃的出賽，而她也早已預告，本屆將是她生涯最後一次參加世界盃。

接著第76分鐘，美國隊換上年僅18歲又257天的湯普森(Alyssa Thompson)，讓她成為美國女足史上在世界盃登場的第二年輕球員。

「最強前鋒」獲單場最佳球員

兵多將廣的美國隊在第77分鐘又靠著明星中場霍蘭(Lindsey Horan)接獲隊友史密斯傳球後，直接用右腳勁射破門，幫助美國隊取得3比0領先至終場，踢進兩球的史密斯也獲選為單場最佳球員。

女足世界盃預賽美國隊與越南、荷蘭、葡萄牙同組；中國隊與英格蘭﹑丹麥﹑海地同組。在澳洲珀斯上演的中國女足對丹麥之戰，中國隊早段不乏攻勢，張琳艷禁區外施射，卻被對方門將沒收，未能射破丹麥大門，丹麥站穩陣腳後取回攻勢，但同樣未有太多威脅埋門，兩軍上半場打成0：0平手。

兩軍換邊後踢得更主動，中國主將王霜下半場入替，這名國足7號在下半場初段即有一次起腳，可惜過不了丹麥門將的十指關。丹麥女足亦有黃金機會，中國守將頂出不遠，加上門將徐歡稍為失位，夏絲寶(Josefine Hasbo)頭槌補中，面對半空門卻頂出界。

中國女足在世界盃首戰丹麥，被丹麥隊員范絲歌特頭槌建功，中國隊飲恨而回。圖為中國女...
中國女足在世界盃首戰丹麥，被丹麥隊員范絲歌特頭槌建功，中國隊飲恨而回。圖為中國女將李夢雯(中)與丹麥隊員Nicoline Sorensen(右)在中場拚搶。(Getty Images)

丹麥身高優勢頭槌進球

王霜登場後，嘗試數次禁區外的冷箭，惜未能製造太大威脅，而有身高優勢的丹麥女足則以高空攻勢進襲，王珊珊解圍時差點「擺烏龍」。直至末段終有成果，後備入替的范絲歌特(Amalie Vangsgaard)接應角球，頭槌收死徐歡，VAR認為入球有效，丹麥全場唯一一次中目標埋門即有進帳，90分鐘取得領先。中國女足隨後王霜一次罰球傳中，楊莉娜入楔，引起丹麥防線一輪混亂，在白界線前未能將皮球送入網，旁證示意越位在先。

中國下場對海地不能輸

中國隊一球憾負，是歷來首次在世界盃決賽周不敵丹麥。中國欲出線，下一場對海地不容有閃失。

女足世界盃從1991年開辦，今年是第九屆，和男子世界盃一樣每四年舉辦一次。

世界盃 越南 澳洲

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