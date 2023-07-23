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女足世界盃獎金首度由球員均分 美國隊每人先有30萬

記者胡玉立／綜合報導
參加本屆女足世界盃的美國隊因為有勞資協議保障，每位球員的賽事獎金從30萬元起跳。(Getty Images)
參加本屆女足世界盃的美國隊因為有勞資協議保障，每位球員的賽事獎金從30萬元起跳。(Getty Images)

女子足球界爭取同工同酬和平等工作待遇的情況愈來愈常見，女子世足賽組織者國際足聯(FIFA)今年不敢怠慢，先一步採取措施解決球員對薪酬的擔憂，首次將高額賽事獎金分別分配給各國球員和各國足協。

但美國女足國家隊球員完全毋需仰賴FIFA鼻息。因為，美國女足隊在歷經長期抗爭後，去年9月與美國足協(U.S. Soccer Federation)簽署全新勞資協議，美國女足和男足國家隊球員將平分彼此在世足賽獲得的獎金；這在足球歷史上是前所未有的事。

根據新勞資協議，每位美國女足球員在世足賽上場前即可獲得起跳金額為30萬元賽事獎金；遠高於FIFA規定最低報酬。

今年總獎金 增至1.1億

FIFA今年的賽事總獎金從上屆女足世界盃3000萬元，增加到1億1000萬元；其中大部分增長源自於女足賽事獲得更大贊助和新轉播權。但女子世足賽事總獎金仍遠遠落後於最近在卡達舉行的男足世界盃總獎金4億4000萬元。

傳統上，世界盃獎金是全部支付給各國足球協會。但根據國際職業足球員工會(FIFPro)數據，參加本屆世界盃的各國女足國家隊約有三分之二沒有任何集體談判合同，因此各國足協可按照各自認為合適的方式來付錢給國家隊球員。

去年10月，FIFPro代表25個國家隊150名球員致函FIFA提出多項要求，其中之一就是FIFA須保證向每位球員支付最低報酬。6月8日，FIFA宣布同意分別分配獎金給各國足聯和球員，球員將獲得至少總獎金的30%。

平均每人可獲得3萬元

美國隊聯隊長摩根(Alex Morgan)6月在記者會中表示，「今年女子世足賽每位球員至少能賺到3萬元，以前這些錢通常流向各國足協，球員往往看不到或拿不到多少。」

除了與球員分享薪資外，FIFPro也在推動FIFA同意將男女世界盃球員的條件或規定標準化，例如旅行條件、設施和場地等等。FIFA主席主席英凡提諾(Gianni Infantino)已口頭承諾，將在2026年和2027年下屆世界盃舉行以前，讓男女賽事獎金均等。

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