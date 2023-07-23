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女足世界盃／美22歲新星首場進2球 史密斯：本可進更多

編譯徐薏茹／綜合22日電
美國隊新秀史密斯(左)在首場比賽梅開二度，成為受矚目的明星。(美聯社)
美國隊新秀史密斯(左)在首場比賽梅開二度，成為受矚目的明星。(美聯社)

第九屆女子足球世界盃20日在澳洲、紐西蘭登場，美國隊22日首戰以三比零擊敗越南，在世界盃初登場的前鋒蘇菲亞‧史密斯(Sophia Smith)一人即踢進兩球，表現出彩，備受各界矚目。

史密斯為美國隊踢進球隊本屆的第一球，之後梅開二度再得一分，接著助攻隊長琳西霍蘭(Lindsey Horan)攻下第三分，即使有如此搶眼的表現，史密斯仍認為她能表現得更好，她說：「我們本來可以多進幾球的，包括我自己。」

史密斯的首秀相當吸睛，讓更多人相信今年22歲的她將成為本屆世足的新星。

美國隊新秀史密斯在首場比賽梅開二度，成為受矚目的明星。(美聯社)
美國隊新秀史密斯在首場比賽梅開二度，成為受矚目的明星。(美聯社)

美國隊今年試圖奪取史上第一個世足三連霸，主教練安東諾夫斯基(Vlakto Andonovski)坦承，美國隊應該在創造出來的20多次機會中轉換更多分，表示希望在球門前的關鍵時刻能看到更高的效率。

美國隊在下次對陣更強的勁敵荷蘭前只有幾日的時間調整，但安東諾夫斯基說球員們有足夠的時間研究哪裡出了問題，恢復正常的得分節奏。

美國曾在2019年世界盃決賽擊敗荷蘭達成二連霸，荷蘭這次肯定不會輕易讓美國得分，美國隊將需要在防守下更多功夫。

史密斯初登世界盃舞台 坦言賽前緊張

安東諾夫斯基表示對美國隊有信心，相信選手會做好準備迎戰，他說考慮到11名先發球員從未一起踢過比賽，而且包括史密斯在內有6人是第一次參與世界盃，首戰對陣越南的表現讓他感到鼓舞。

球隊的踢球風格也令他振奮，並很高興見到球隊創造出的所有機會，史密斯同樣樂觀，她說一旦稍微放鬆下來，有更多觸球並組織更多傳球，球隊就會「安定下來，更有信心」。

不過她也坦承在比賽前感到緊張，這種緊張感對她來說是第一次。

世界盃與NCAA和國內職業聯賽的層級完全不同，史密斯的生涯正處於剛起步的階段，但打從還是個孩子開始，她就已經為此做好準備。與越南對戰前幾日這名未來之星曾說：「無論誰得分，無論得分多少，勝利就是勝利，如果我必須得很多分才能讓隊伍獲勝，我會這麼做的。」

世界盃 越南 澳洲

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