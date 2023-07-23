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中國足壇反腐已13人落馬 世界盃領隊也被查

編譯中心／綜合22日電
中國足協戰略規畫部部長戚軍21日已因嚴重違紀違法為由被查，他在卡達世界盃的外圍賽期間，曾擔任中國國足領隊。（新華社資料照片）
中國足協戰略規畫部部長戚軍21日已因嚴重違紀違法為由被查，他在卡達世界盃的外圍賽期間，曾擔任中國國足領隊。（新華社資料照片）

中國足球反貪腐又有新行動，兩名現任中國足協官員於21日已因嚴重違紀違法為由被查，其中戰略規畫部部長戚軍在卡達世界盃的外圍賽期間，曾擔任中國國足領隊。目前足協系統已有13名高官落馬。

2022年11月，前中國男足主教練李鐵因涉嫌嚴重違法而被查，開啟了中國足協反腐風暴，包含足協主席、正副祕書長、多個部門的部長，甚至是國家體育總局相關官員紛紛落馬。

據澎湃新聞、香港01報導，這波反腐行動持續擴大，22日官方再次通報兩名現任足協官員，分別是技術部部長譚海、戰略規畫部部長戚軍，因嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委審查調查。

譚海及戚軍21日上午參加一場足協的重要會議時，被紀檢部門帶走後就未再返回。隨後於22日，湖北省紀委監委網站發布了相關的通報。

據報導引述公開資訊，戚軍曾經在2022年卡達世界盃的外圍賽期間，擔任中國男足領隊；譚海從2005年起在中超執法，並四度獲選為年度最佳裁判，過去也曾在多場亞洲足球賽事與世界盃外圍賽中執法。

報導提到，隨著戚軍與譚海被查，至此足協系統已有13名高官落馬。雖然有風聲指出這波整頓約在8月底會暫告一段落，然而後續是否還會有人被查，仍令人關注。

今年4月間，中國國家體育總局召開2023年黨風廉政建設和反腐敗工作會議時，曾逐一通報了當時因涉貪腐而落馬的足協官員，中央紀委國家監委駐體育總局紀檢監察組組長習驊直指：「足球領域出現行業性系統性腐敗。」

足球 世界盃 香港

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