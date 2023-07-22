電子郵件傳遭中國駭客入侵 商務部長仍計劃訪中

商務部長雷蒙多。（美聯社）

媒體先前報導，中國駭客 試圖入侵美國商務部 特定電子郵件帳戶。儘管如此，商務部長雷蒙多 （Gina Raimondo）今天表示，她仍計劃於今年稍後訪問中國。

紐約時報先前引述美國官員報導，今年早些時候微軟公司（Microsoft）指稱，來自中國的駭客組織入侵了一批美國高級官員的電子郵件帳戶。路透引述一名消息人士指出，雷蒙多是其中之一。

雷蒙多告訴美國媒體CNBC：「我確實計劃今年稍後訪問（中國）。我們正在安排行程，但這並不表示我們原諒任何形式的駭客攻擊，或對我們安全的侵犯。我們必須以非常堅決的態度保衛美國國家安全，但同時也要儘可能地緩和緊張局勢，尋找我們可以共同合作的方式。」

雷蒙多也表示，「中國鎖定美國科技公司的方式，以及他們不尊重智慧財產權的行徑」，她將向中方提出「嚴正關切」，「但也會嘗試找到我們可以進行貿易的商業途徑」。

雷蒙多5月曾表示，美國「不會容忍」中國封殺美光科技（Micron Technology Inc.），並正與盟國密切合作，以應對這種「經濟脅迫」。

國務院一名高官先前透露，國務卿布林肯（Antony Blinken）本月稍早在印尼雅加達會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅時明確表達，任何鎖定美國政府、企業或公民的行動，「我們都深感關切，並將採取適當行動來究責」。

雷蒙多今天表示，尚不清楚駭客攻擊的程度。她拒絕證實她的電子郵件帳戶是否被駭，但告訴CNBC：「顯然商務部遭到駭客攻擊，這是非常重大、非常複雜的事件。」

中國駐美國大使館先前在一份聲明中表示，查明網路攻擊的來源非常複雜，外界不要進行「毫無根據的猜測和指控」。