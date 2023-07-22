我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電子郵件傳遭中國駭客入侵 商務部長仍計劃訪中

美艦坎培拉號雪梨成軍 創海外港口服役首例

電子郵件傳遭中國駭客入侵 商務部長仍計劃訪中

中央社／華盛頓21日綜合外電報導
商務部長雷蒙多。（美聯社）
商務部長雷蒙多。（美聯社）

媒體先前報導，中國駭客試圖入侵美國商務部特定電子郵件帳戶。儘管如此，商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）今天表示，她仍計劃於今年稍後訪問中國。

紐約時報先前引述美國官員報導，今年早些時候微軟公司（Microsoft）指稱，來自中國的駭客組織入侵了一批美國高級官員的電子郵件帳戶。路透引述一名消息人士指出，雷蒙多是其中之一。

雷蒙多告訴美國媒體CNBC：「我確實計劃今年稍後訪問（中國）。我們正在安排行程，但這並不表示我們原諒任何形式的駭客攻擊，或對我們安全的侵犯。我們必須以非常堅決的態度保衛美國國家安全，但同時也要儘可能地緩和緊張局勢，尋找我們可以共同合作的方式。」

雷蒙多也表示，「中國鎖定美國科技公司的方式，以及他們不尊重智慧財產權的行徑」，她將向中方提出「嚴正關切」，「但也會嘗試找到我們可以進行貿易的商業途徑」。

雷蒙多5月曾表示，美國「不會容忍」中國封殺美光科技（Micron Technology Inc.），並正與盟國密切合作，以應對這種「經濟脅迫」。

國務院一名高官先前透露，國務卿布林肯（Antony Blinken）本月稍早在印尼雅加達會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅時明確表達，任何鎖定美國政府、企業或公民的行動，「我們都深感關切，並將採取適當行動來究責」。

雷蒙多今天表示，尚不清楚駭客攻擊的程度。她拒絕證實她的電子郵件帳戶是否被駭，但告訴CNBC：「顯然商務部遭到駭客攻擊，這是非常重大、非常複雜的事件。」

中國駐美國大使館先前在一份聲明中表示，查明網路攻擊的來源非常複雜，外界不要進行「毫無根據的猜測和指控」。

雷蒙多 駭客 商務部

上一則

美艦坎培拉號雪梨成軍 創海外港口服役首例

延伸閱讀

季辛吉訪中獲高規格待遇 布林肯：凸顯對話溝通必要性

季辛吉訪中獲高規格待遇 布林肯：凸顯對話溝通必要性
鞏固南太 布林肯將出訪紐澳、東加

鞏固南太 布林肯將出訪紐澳、東加
英特爾、輝達等半導體龍頭拜會布林肯 要求放鬆晶片銷中管制

英特爾、輝達等半導體龍頭拜會布林肯 要求放鬆晶片銷中管制
東協外長會議 布林肯再提台海和平：關切中方益發獨斷作為

東協外長會議 布林肯再提台海和平：關切中方益發獨斷作為

熱門新聞

中國外交部發言人毛寧。(取自中國外交部網站)

記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

2023-07-17 14:57
美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）近日訪問中國，與中國國家主席習近平和中國國防部長李尚福會面。（路透）

季辛吉會中國防長 白宮：很遺憾美國政府見不到

2023-07-20 20:21
長島吉哥灘屍體懸案，歷經十多年終於偵破，破案關鍵是調查人員在吃剩的披薩中找到兇嫌的DNA與死者相符。（路透）

連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符

2023-07-15 10:15
拜登總統(右)與日本首相岸田文雄12日在北約峰會場邊密切互動。(路透)

美日聯合保台 日本卻對「參戰」這件事一直不點頭

2023-07-16 02:30
美國國務卿布林肯（左）6月訪問北京，和中國外長秦剛在北京釣魚台國賓館舉行會談前握手。（Getty Images）

華郵：美對秦剛消失諸多臆測 王毅可能是頭號獲益者

2023-07-22 11:37
長島連環殺人案兇嫌休爾曼多年來過著兩面生活。(美聯社)

長島殺人魔怪得讓鄰居發毛 萬聖節討糖果也不敢去他家

2023-07-16 02:26

超人氣

更多 >
矽谷出差24小時內被搶兩次 事主：不會再來

矽谷出差24小時內被搶兩次 事主：不會再來
世說新聞╱獵熊+美女陪睡 華人經營高端遊被捕

世說新聞╱獵熊+美女陪睡 華人經營高端遊被捕
13歲德州女被綁架到南加 Help Me紙條獲救

13歲德州女被綁架到南加 Help Me紙條獲救
「這裡是美國，說英文」 長島警拒為移民翻譯遭起訴

「這裡是美國，說英文」 長島警拒為移民翻譯遭起訴
法官判決神探李昌鈺涉「偽造謀殺案證據」 賠償金未定

法官判決神探李昌鈺涉「偽造謀殺案證據」 賠償金未定