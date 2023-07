拜登戲言「我就是AI」 俄前總統諷：想起熱門歌曲「美國大白痴」

總統拜登 21日在白宮會晤了科技界領導人,強調他口中的人工智慧(AI )公司正在採取新的自願措施,增加圍繞著新興AI技術的安全性與透明度。不過,他在會前發表簡短講話時的一句戲言,卻引來了俄羅斯 前總統麥德維夫的嘲諷。

根據現場影像與福斯新聞的報導,拜登開門走進記者會現場的時候,先打趣說道「我就是AI」,引來了一陣哄笑後,又警告「如果你們當中有人認為我是亞伯.林肯(Abe Lincoln),就去怪罪AI吧」。

拜登隨後開始了簡短講話,談到AI的未來,指出這項技術「承諾,巨大的承諾,既對我們的社會、經濟與國安構成風險,也帶來了難以置信的機會」。在採取行動的呼籲中,拜登要求這些AI公司確保他們正在「根除偏見與歧視」。

俄羅斯衛星通訊社報導,俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席麥德維夫聞訊後在推特用英文寫道,「當你收聽『年輕歲月』(Green Day)在2004年同名專輯的一首熱門歌曲時,就會清楚瞌睡喬(Sleepy Joe)說他是AI的意思」。

報導解釋,「年輕歲月」合唱團2004年9月發行了第七張專輯「美國大白痴」(American Idiot),第一首曲目就是同名歌曲,也成為了「年輕歲月」的招牌。

When you listen to a hit by Green Day from the 2004 album of the same name, it becomes clear what Sleepy Joe meant by saying that he was an AI.