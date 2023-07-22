拜登戲言「我就是AI」 俄前總統諷：想起熱門歌曲「美國大白痴」

總統拜登，攝於21日。（美聯社）

總統拜登 21日在白宮會晤了科技界領導人，強調他口中的人工智慧（AI ）公司正在採取新的自願措施，增加圍繞著新興AI技術的安全性與透明度。不過，他在會前發表簡短講話時的一句戲言，卻引來了俄羅斯 前總統麥德維夫的嘲諷。

根據現場影像與福斯新聞的報導，拜登開門走進記者會現場的時候，先打趣說道「我就是AI」，引來了一陣哄笑後，又警告「如果你們當中有人認為我是亞伯．林肯（Abe Lincoln），就去怪罪AI吧」。

拜登隨後開始了簡短講話，談到AI的未來，指出這項技術「承諾，巨大的承諾，既對我們的社會、經濟與國安構成風險，也帶來了難以置信的機會」。在採取行動的呼籲中，拜登要求這些AI公司確保他們正在「根除偏見與歧視」。

俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席麥德維夫聞訊後在推特用英文寫道，「當你收聽『年輕歲月』（Green Day）在2004年同名專輯的一首熱門歌曲時，就會清楚瞌睡喬（Sleepy Joe）說他是AI的意思」。

報導解釋，「年輕歲月」合唱團2004年9月發行了第七張專輯「美國大白痴」（American Idiot），第一首曲目就是同名歌曲，也成為了「年輕歲月」的招牌。