我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彩券獎金 外國人無證客都能領…但有非法移民領獎後被抓

女足世界盃／史密斯梅開二度 美國3：0勝越南 小組賽首勝

布林肯：季辛吉赴中前曾詳談 回國後會再討論

記者張文馨／華盛頓報導
季辛吉訪北京，受到高規格待遇。(路透)
季辛吉訪北京，受到高規格待遇。(路透)

前國務卿季辛吉訪問中國受到高規格待遇，國務卿布林肯21日表示，季辛吉之行凸顯對話溝通的必要性，他持續呼籲美中恢復對話；白宮國家安全顧問蘇利文說，恢復溝通是北京要回答的問題。

國務卿布林肯(圖)說，季辛吉動身去北京前，兩人曾經長談；而季辛吉從北京回美後，兩...
國務卿布林肯(圖)說，季辛吉動身去北京前，兩人曾經長談；而季辛吉從北京回美後，兩人還將再談。(美聯社)

布林肯(Antony Blinken)表示，自己與季辛吉(Henry Kissinger)定期溝通，討論各式各樣的議題，季辛吉赴中前曾與布林肯詳談，等季辛吉回國，也許下周，他就會與季辛吉碰面討論中國行。

以季辛吉為例，布林肯表示，他認為很重要的是要在美中關係裡再添加些許穩定，設置基礎以確保競爭不會演變成衝突，衝突不符合任何一方的利益；而這一切都要從交往和對話開始，持續對話至少能理解對方的想法和意圖，避免誤解演變成雙方都不樂見的局面。

布林肯表示，美國一直清楚且強烈地表達願意溝通和負責任地管理雙邊關係，他認為中國現在也在試圖表現他們也在這麼做，美中高層官員正在恢復對話；他說，拒絕溝通是不負責任的。

美中溝通管道並非全面重啟，北京以中國國防部長李尚福被美國制裁為由，迄今拒絕恢復軍事溝通管道；美國是否考慮取消制裁來換取溝通，蘇利文(Jake Sullivan)委婉拒絕。

蘇利文21日在美國智庫阿斯本研究所(Aspen Institute)安全論壇表示，美俄相互制裁了不少官員，蘇利文本人就被俄羅斯制裁，但涉及全球穩定與安全，雙邊的溝通沒有因此停擺；並不是所有層級的中國國防部和解放軍官員都被美國制裁，但所有的管道都關閉了。

美國一直希望為美中關係設置「護欄」(guardrail)，確保雙邊不要走向衝突，蘇利文說，北京卻認為，當開車繫上安全帶後，代表著可以開更快更大膽，最後就會撞車，所以最好還是不要繫安全帶，北京認為這只會讓美國得寸進尺。

蘇利文說，雙邊對「護欄」的觀點不同，美國仍做好準備能恢復每一層級的軍事溝通以避免誤判，恢復溝通是最基本的責任，也是北京應該回答的問題。

此外，國務院亞太助卿康達(Daniel Kritenbrink)21日在華府智庫布魯金斯研究所(Brookings Institution)重申美國的「一個中國」政策，並致力於讓台海的和平穩定，成為美國與盟友夥伴共同關切的議題。

康達表示，美國對北京傳達的訊息是：「不要挑戰現狀，停止在台海周邊與針對台海的各種挑釁。」

國防部印太事務助理部長瑞特納(Ely Ratner)表示，他看到台灣改革軍事與後備，並增加國防預算；他會以「台灣做了什麼，以及台灣怎麼回應面臨的脅迫」來作為台灣對自身韌性與防衛承諾的重要參考指標。

北京 蘇利文 布林肯

上一則

秦剛持續失聯神隱 第一副手馬朝旭接班聲起

下一則

對唱女神卡卡 95歲東尼班奈特再奪葛萊美

延伸閱讀

季辛吉訪中獲高規格待遇 布林肯：凸顯對話溝通必要性

季辛吉訪中獲高規格待遇 布林肯：凸顯對話溝通必要性
一洲焦點／再會季辛吉 別了美中關係

一洲焦點／再會季辛吉 別了美中關係
鞏固南太 布林肯將出訪紐澳、東加

鞏固南太 布林肯將出訪紐澳、東加
季辛吉影響力不再？他擔心美把中國視「頭號敵人」

季辛吉影響力不再？他擔心美把中國視「頭號敵人」

熱門新聞

中國外交部發言人毛寧。(取自中國外交部網站)

記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

2023-07-17 14:57
長島連環殺人案嫌犯霍伊爾曼(Rex Heuermann)。(取自RH Consultants & Associates網站)

長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪

2023-07-14 15:30
長島吉哥灘屍體懸案，歷經十多年終於偵破，破案關鍵是調查人員在吃剩的披薩中找到兇嫌的DNA與死者相符。（路透）

連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符

2023-07-15 10:15
美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）近日訪問中國，與中國國家主席習近平和中國國防部長李尚福會面。（路透）

季辛吉會中國防長 白宮：很遺憾美國政府見不到

2023-07-20 20:21
拜登總統(右)與日本首相岸田文雄12日在北約峰會場邊密切互動。(路透)

美日聯合保台 日本卻對「參戰」這件事一直不點頭

2023-07-16 02:30
長島連環殺人案兇嫌休爾曼多年來過著兩面生活。(美聯社)

長島殺人魔怪得讓鄰居發毛 萬聖節討糖果也不敢去他家

2023-07-16 02:26

超人氣

更多 >
好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物

好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物
「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬

「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬
不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管

不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管
阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她
7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲