嚇阻中國 美再提在日本部署「多領域特遣隊」

美軍第三支具有多種作戰能力的「多領域特遣隊」於2022年在夏威夷成軍。(美軍太平洋司令部)

美國參謀首長聯席會議主席密利 20日罕見接受日本 媒體訪問，表示日本自衛隊的作用「不僅對台灣，還有對太平洋的所有緊急情況都很重要」，並且重視跟日本在應對不限於日本周邊之廣泛地區合作的想法。

密利同時提到，為了對抗中國威脅，希望將具有多種作戰能力的「多領域特遣隊」(Multi Domain Task Force，MDTF)部署到包含日本的亞洲地區。

成立於2017年的美國陸軍MDTF是長程精準效果的戰區特定部隊，納入了網際、電戰、情報跟長程火力，目前共有三支MDTF，兩支部署於美國國內的華盛頓州與夏威夷州 ，還有一支以德國為基地。

美軍參謀首長聯席會議主席密利促日本加入美國的「多領域特遣隊」以制衡中國，圖為日本海上自衛隊驅逐艦「向日號」(圖上)與美軍「喬治華盛頓號」航母聯合演練。(美軍太平洋司令部)

這是美軍高層一個月內二度提議在日本部署MDTF。陸軍部長沃梅斯6月中旬表示，美方正跟日本協商部署MDTF。她表示，有關MDTF部署地點需要考量對象國家的接受意願，包括部隊是常駐或輪流駐紮等，又稱跟日本自衛隊保持非常良好的關係，言下之意即期待MDTF部署到日本，又指「理論上，在日本或澳洲部署非常有用」。

MDTF是美軍針對中國「反介入／區域拒止」(A2/AD)戰略回應的一環，密利受訪時解釋，藉由在亞洲部署配備了以飛彈為主體之長程精準火力的MDTF，「就能跟解放軍的艦隊交戰」。

美軍參謀首長聯席會議主席密利促日本加入美國的「多領域特遣隊」以制衡中國，圖為日本空中自衛隊F-15戰機與美軍F-16戰機今年2月在日本海上空聯合演習。(歐新社)

包括日本、越南與菲律賓在內，美方希望能夠在不同陸上地點運用MDTF。不過，部隊派遣需要跟駐在國協調，在日本部署也是「取決於日本」。

對於岸田文雄政府朝著提高防衛費跟保有反擊能力(敵方基地攻擊能力)的努力，密利強調「日本是和平與穩定的力量」，強化自衛隊的能力「對日本的訪問與維持東北亞安定至關重要」，並指萬一中國入侵台灣，「日本是非常重要的存在」，還說自衛隊擁有很高的能力，在更廣泛太平洋地區的合作將很重要。