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俄烏戰爭啟示… 台啟動無人機國家隊 明年要造3200架

編譯彭尚興／綜合21日電
路透報導，台灣的蔡英文總統去年曾聽取報告，台灣的無人機遠落後對岸的中國大陸，決定結合業界發展無人機計畫。圖為台灣的雷虎公司開發的旋翼偵察無人機。（路透）
路透報導，台灣的蔡英文總統去年曾聽取報告，台灣的無人機遠落後對岸的中國大陸，決定結合業界發展無人機計畫。圖為台灣的雷虎公司開發的旋翼偵察無人機。（路透）

路透報導，俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭、烏國動用無人機反擊成功後，給了台灣高層啟示，蔡英文總統獲得的內部評估顯示，台灣無人機能量遠不及中國，台灣在這塊領域明顯落後到危險程度，需要盡快採取因應計畫以縮短差距，因此與民間企業合作，急起直追。

包括迷你機及大偵察機

據路透的調查報導，政府計畫文件指出，台灣的目標是最晚在明年中製造出超過3200架軍用無人機，當中包括重量不到兩公斤的迷你無人機，以及作戰半徑達到150公里的較大型偵察無人機。

報導指出，去年夏天，俄羅斯入侵烏克蘭後幾個月，蔡英文召集執政的民進黨高層在台北召開了一場會議，主題是烏克蘭在對俄戰爭中如何成功抵禦強大敵人？這個77頁的投影片簡報給的答案至為明顯，就是無人機。

美國製的MQ-9死神攻擊無人機，是目前最具威力的無人機之一，台灣也有購置。（路透...
美國製的MQ-9死神攻擊無人機，是目前最具威力的無人機之一，台灣也有購置。（路透）

簡報中說，「自從戰爭開打後，先前被認為缺乏制空權的烏克蘭，聰明地運用無人機創造出屬於自己的局部空中優勢。」

但這對台灣並不是什麼好消息，因為台灣在這塊領域明顯落後；路透取得的簡報副本指出，「我們的數量遠遠落後。」

解放軍數萬架 台僅數百

圖為中國在航空展中展出的翼龍二號無人機，中國目前的軍用無人機數量僅次於美國。（路...
圖為中國在航空展中展出的翼龍二號無人機，中國目前的軍用無人機數量僅次於美國。（路透）

台灣軍方目前僅有四款無人機，且機隊數量僅數百架。而根據國防分析專家及路透檢視的中國武器製造商資料和官媒報導，解放軍卻有多達50餘款無人機，形式從噴射推進的長程偵察機到步兵攜帶的小型四軸旋翼機，數量高達數萬架。

快速造自給自足供應鏈

由於台灣明顯處於劣勢，曾多次參與無人機戰略會議的人士表示，蔡英文總統於是「按下按鈕」、啟動縮短差距的戰略計畫。在「無人機國家隊」計畫下，政府招募國內商用無人機製造業者及航太廠商與軍方合作，以期能快速打造出自給自足的無人機供應鏈，且要避開中國零件的「紅色供應鏈」。

為加快生產速度，台灣政府首次在武器研發階段便招募民間企業加入，至今已有九家企業參與這項計畫。

商用機轉軍用 廠商研發

知名無線電遙控模型飛機製造商雷虎科技，便是台灣政府招募的典型對象。雷虎科技技術長楊富森告訴路透，該公司目前正在為台灣軍方開發一款旋翼直徑4公尺、飛行半徑400公里、滯空時間可達六小時的陸基無人偵察直升機，以及無人船隻。

楊富森表示，雷虎科技去年受到國防部官員招募，研究將商用無人機轉為軍事用途。「一架小小的無人機，可以炸毀一輛價值數千萬元的戰車。」他的說法凸顯出現代戰爭如何隨著不對稱武器的興起而正在迅速改變：廉價的小型武器，可以抵擋甚至摧毀大型且昂貴的武器系統。

台灣總統府回覆路透詢問時表示，俄烏戰爭給了台灣「很大的啟發」，「在俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭中，全世界都看到了無人機的重要性。」

總統府進一步表示，「對未來世代而言，無人機不論在民間或軍事應用上都將扮演非常重要的角色。台灣作為一個擁有先進工業的國家，在這方面不能缺席」。

去年發生多次中國無人機侵擾金門營區，台灣國防部為此修改因應規定，在警告無效後可予...
去年發生多次中國無人機侵擾金門營區，台灣國防部為此修改因應規定，在警告無效後可予擊落。(圖╱取自中國社群網站)

烏克蘭 供應鏈 蔡英文

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