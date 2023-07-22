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拜登提名太平洋艦隊司令帕帕羅 出任印太司令

記者張文馨／華盛頓報導
拜登總統提名太平洋艦隊司令帕帕羅出任印太司令。(取自海軍官網)
拜登總統提名太平洋艦隊司令帕帕羅出任印太司令。(取自海軍官網)

美軍印太司令阿基里諾（John Aquilino）任期明年將屆，拜登總統21日提名太平洋艦隊司令帕帕羅（Samuel Paparo）為下一任印太司令，美軍參謀首長聯席會議戰略、計畫與政策主任柯勒（Steve Koehler）接任太平洋艦隊司令。

弗蘭切蒂將成首位女性海軍作戰部長

拜登總統提名海軍軍令副部長弗蘭切蒂出任海軍作戰部長，成為首位女性海軍部長。（美聯...
拜登總統提名海軍軍令副部長弗蘭切蒂出任海軍作戰部長，成為首位女性海軍部長。（美聯社）

此外，拜登提名海軍軍令副部長弗蘭切蒂（Lisa Franchetti）出任海軍作戰部長，若獲參院同意，弗蘭切蒂將成為美國海軍首位女性作戰部長和美軍參謀首長聯席會議的首位女性成員。

美國國家廣播公司新聞網（NBC）上月報導，雖然弗蘭切蒂是接任海軍作戰部長的熱門人選，國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）仍向白宮推薦帕帕羅接任海軍作戰部長，看重的就是帕帕羅應對中國的經驗。

美國海軍學會新聞網（USNI News）引述國防官員分析，若帕帕羅接下現任作戰部長吉爾迪（Mike Gilday）今秋退役的遺缺，等同將海軍已掌握超過80年的印太司令拱手讓給陸軍。

USNI報導，阿基里諾將於明年退役，拜登政府決定讓帕帕羅接任阿基里諾，讓弗蘭切蒂和帕帕羅一起領導海軍，面對中國對美國構成的重大軍事威脅。

拜登總統21日提名太平洋艦隊司令帕帕羅為下一任印太司令。(美聯社)
拜登總統21日提名太平洋艦隊司令帕帕羅為下一任印太司令。(美聯社)

吉爾迪去年表示，不能排除解放軍在2022年、2023年犯台的可能性。

阿基里諾的前一任印太司令戴維森（Philip Davidson）在卸任前，於參議院軍事委員會作證表示，憂心中共正在加速其野心企圖，在2050年前取代美國的世界領導地位，「台灣也是中共野心企圖之一」，6年內恐面臨顯著威脅；被解讀為戴維森認為中國大陸會在2027年之前嘗試進犯台灣。

阿基里諾接任印太司令後曾說，「這個問題比許多人理解的更加迫在眉睫。」而後表示，所謂侵略時間表並不重要，每個人都有自己的猜測；印太司令部的目標在於嚇阻衝突，美軍已經準備好應對任何變局。

拜登總統提名海軍作戰副部長弗蘭切蒂出任海軍作戰部長，將成為首位參加參謀首長聯席會...
拜登總統提名海軍作戰副部長弗蘭切蒂出任海軍作戰部長，將成為首位參加參謀首長聯席會的女性。（美聯社）

拜登 中共 白宮

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