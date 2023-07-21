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亞太助卿康達：台為全球經濟中心 警告北京勿挑戰台海現狀

中央社／華盛頓21日專電
國務院亞太助卿康達。（歐新社）
國務院亞太助卿康達。（歐新社）

國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）今天表示，台灣是全球經濟中心，維護台海和平穩定、防止危機或衝突，應是區域與全球所有夥伴關心的議題。美國致力於維持現狀與和平穩定，並警告北京不要挑戰這一現狀。

康達與美國國防部主管印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）今天出席華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）研討會，討論美國在印太同盟與夥伴關係。

康達表示，美國致力於投資印太區域的盟友、夥伴與集體能力，以強化基於規則的國際秩序，並共同努力因應可能出現的挑戰。中國構成的挑戰對美國與所有合作夥伴而言都是巨大的，因應這一挑戰的最佳方法是專注於建立集體能力。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）即將出發訪問紐西蘭、澳洲、東加王國，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也將前往巴布亞紐幾內亞與澳洲訪問，以鞏固美國與南太平洋關係，並因應中國逐漸擴張的區域影響力。

瑞特納則表示，以五角大廈角度來看，美國印太戰略框架順利推動，得益於這個區域盟友與夥伴發出強烈的需求訊息，期望建立區域安全環境。

問及日前與中國駐美大使謝鋒的會談，瑞特納不願多談，僅表示雙方有很好的討論。他指出，美國持續尋求與中共解放軍的開放溝通管道，因為這對區域穩定至關重要，不論是承平時期還是潛在危機時期。美方會持續鼓勵在沒有先決條件下的開放溝通管道。

談及台灣議題時，康達強調，台海和平穩定必須成為全球社會關注議題，以及維護台海和平穩定對全球安全與繁榮的重要性。

他表示，全球50%貨櫃運輸行經台灣海峽，90%的尖端晶片是台灣製造。台灣是全球經濟中心，維護台海和平穩定、防止台海發生危機或衝突，應成為區域乃至全世界所有夥伴共同關心的議題。

康達也重申美國立場指出，美國的中國政策不變，美國致力於維持現狀與和平穩定。美國向北京傳達的訊息是不要挑戰這一現狀。他警告北京停止在台海與針對台灣的挑釁與行動。

瑞特納則表示，台灣對自我防衛與韌性做出重要承諾，在軍隊改革、儲備改革等方面作出政治承諾，以及可觀的財政承諾，大幅增加國防預算。從台灣的作為與如何因應脅迫來看，「這是重大且令人放心的訊號」，表明台灣致力於自我防衛韌性。

北京 澳洲 國防部

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