葉倫訪越南讚「絕佳夥伴」 擬建立美越供應鏈

美國高層官員最近頻頻往東南亞及印太國家訪問，加強與亞洲國家的連結。財長葉倫正出訪越南，還騎了一下電動單車。（美聯社）

此刻在越南 訪問的財長葉倫 20日對越南官員表示，美國認為與越南建立強大經濟、安全關係為前提，美國視越南為分散供應鏈的絕佳夥伴；同一日，國務院宣布，國務卿布林肯 下周將啟程訪問東加(Tonga)、紐西蘭及澳洲，加速推動拜登政府把戰略轉移到印太地區。

美聯社報導，葉倫的越南行旨在強化美國與亞洲的關係；在此之前她已訪問北京及印度。財政部發布談話紀錄指出，葉倫對越南總理范明正(Pham Minh Chinh)表示，美國認為越南就促進印太地區自由開放，是重要夥伴。

「印太地區自由開放」指的是重申美國新推動的外交戰略及行動，與印太地區其他國家耕耘出更強大關係，以反制中國對其鄰國與日俱增的影響力。

葉倫指出，越南也是美國親密經濟夥伴，雙邊貿易去年創新紀錄，美國充當越南最大的出口市場；美國政府認為，與越南強化經濟、安全關係為前提，未來許多時光皆是如此。

葉倫還前往河內市郊成立五年、生產電動摩托車及電池的Selex Motors公司參訪，騎上一輛紅色的電動速克達，稱該廠「令人印象深刻」。

葉倫表示，經歷過新冠疫情的岔斷，美國體認出分散供應鏈有多重要；俄烏戰爭爆發以後，許多國家都瞧出過分依賴的影響，在歐洲是石油天然氣，俄國竟拿來遂行地緣政治目的。

國務院則表示，布林肯行程將先往東加首都努瓜婁發(Nukuʻalofa)，26日為美國新落成大使館辦啟用典禮，再前往紐西蘭首都威靈頓，參觀女子世足賽美國隊出戰紐西蘭隊。

接下來布林肯將會見紐國官員，再前往澳洲布利斯班，與國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)會合，28、29日與澳洲外交、國防部長集會。

這趟行程是兩個月來布林肯第三度前往亞洲；布林肯6月先訪問中國，另在上周訪問印尼，與東南亞各國官員舉行會談。

國務院上周向國會報告，將大幅增加太平洋島國上新設大使館的人事及開銷，以因應中國在當地日益專斷之舉。中國已在12個太平洋島國中的8個設立常駐外交機構，美國認為有必要迎頭趕上。