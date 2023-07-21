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被質疑對中軟弱 亞太助卿康達反駁：美中多數對話緊張

記者張文馨／華盛頓報導
共和黨議員質疑拜登政府為了尋求往來對北京太過軟弱，亞太助卿康達表示，他們訪中期間與中方的對話多數時間是緊張的。圖為眾院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格。(Getty Images)
共和黨議員質疑拜登政府為了尋求往來對北京太過軟弱，亞太助卿康達表示，他們訪中期間與中方的對話多數時間是緊張的。圖為眾院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格。(Getty Images)

美國國務卿和財政部長上月訪問北京，重啟美中高層互動，在聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會的聽證會中，共和黨議員們砲聲隆隆，質疑拜登政府為了尋求往來對北京太過軟弱。亞太助卿康達則反駁說，他們訪中期間與中方的對話多數時間是緊張的。

國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）20日在該委員會表示，美國絕對沒有為了要和中國官員舉行會議而讓步；國務卿布林肯（Antony Blinken）在北京重申基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的「一個中國」政策，並未添加新意。

陪同布林肯訪問北京的康達表示，美國直率地提出了若干問題，其中部分對話非常緊張。

眾議員西門內斯（Carlos Gimenez）詢問，最近一次北京方面主動要求美中高層官員互動是什麼時候？康達回應，中方上個月告訴美國，稱中國大陸國務委員暨外長秦剛很願意接受布林肯邀請訪問華府；西門內斯質疑，訪問起源還是美國先表達了有意邀請秦剛，這會讓其他國家認為美國被當小弟，是軟弱訊號。

康達立即表達不同意。

眾議員巴爾（Andy Barr）3次詢問康達，國務院是否建議其他行政部門延後對中國的制裁行動；特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）詢問康達是否建議不要引用維吾爾族人權政策法案來制裁中國官員；康達均以不說明政策討論過程來回應。

康達重申維持對中溝通的重要性，他說，多數與中國的互動都很緊張，少有愉快的，但對話很重要，有助降低誤判甚至演變成衝突。

國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）表示，國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）上任以來就希望能建立美中軍事溝通，中方始終沒回應，當美軍打下穿越美國上空的中國間諜氣球時，美國也希望直接與中方溝通說明意圖，但對方也不願意。

北京 布林肯 國務院

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