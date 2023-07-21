習近平藉「老朋友」季辛吉向美傳訊息 稱中美又處十字路口

已經100歲的季辛吉(左)，此次訪中受到高規格待遇，20日並獲中國國家主席習近平(右)會見，對比日前美國部長級官員，一介平民的季辛吉更受中方重視。（美聯社）

中國國家主席習近平北京 時間20日(美東19日)會見到訪的美國前國務卿季辛吉(Henry Kissinger)時指出，當前中美兩國又一次處於何去何從的十字路口，雙方都應作出抉擇；白宮 20日對季辛吉訪問北京比美國現任官員往訪更能見到高層表示遺憾，也強調季辛吉此次訪中屬美國公民的私人行程。

季辛吉是促成時任美國總統尼克森於1972年訪中和美中建交的關鍵人物，他此行訪中受到中方高規格接待，他先後會晤中國防長李尚福、中共中央外事辦主任王毅等高層。

季辛吉說，他很榮幸能再次在自己第一次見到中國領導人的釣魚台國賓館五號樓會見習近平。

習近平稱季辛吉剛過100歲生日，並已訪問中國100多次，兩個100加在一起，使他此行具有特殊意義。習近平以「老朋友」稱呼季辛吉，表示中國人不會忘記他為推動中美關係發展、增進兩國人民友誼的歷史性貢獻。

習近平指出，中美兩國在52年前處於關鍵轉折點時，作出中美合作的的正確抉擇，開啟中美關係正常化進程。他強調，當前中美兩國又一次處於十字路口，需要雙方再次作出選擇。中方願在遵循相互尊重、和平共處、合作共贏三項原則基礎上，與美方探討兩國正確相處之道，推動中美關係穩步向前。

中國官媒報導，季辛吉稱美中關係對於美中兩國和世界和平繁榮至關重要。考量當前形勢，應遵守「上海公報」確定的原則，理解「一中原則」對中國的極端重要性，推動美中關係積極發展。

季辛吉此行恰逢美國官員接連到訪北京。紐約時報指出，季辛吉獲得相對友好的待遇，如季辛吉能會晤李尚福，但李尚福迄今拒見美國防長奧斯丁(Lloyd Austin)。

美國之音分析，中方欲藉長期對中友善、甚至為中國說話的季辛吉之口，向美方喊話。

白宮與國務院表示，知曉季辛吉訪中，屬公民私人行程，不代表政府。

白宮國安會議發言人柯比(John Kirby)表示，「遺憾一位美國公民可見到中國防長並對話，這是美國官員做不到的。這是我們想解決的問題，也是我們持續試圖重啟官方渠道的原因，在此緊張情勢高升之際，他們不開放，錯誤評估會造成高風險。」

全球兩大經濟體美中的關係因烏克蘭、台灣和貿易抵制等議題而緊張。