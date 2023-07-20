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不當操縱數據、研究有重大缺陷…史丹福校長辭職

記者胡玉立／綜合報導
史丹福大學校長泰西爾拉文遭指控與他人合著的一篇論文有多張圖片經過修改，存在科學不當行為問題後，在19日宣布辭職。(美聯社)
史丹福大學校長泰西爾拉文遭指控與他人合著的一篇論文有多張圖片經過修改，存在科學不當行為問題後，在19日宣布辭職。(美聯社)

史丹福大學校長泰西爾拉文(Marc Tessier-Lavigne)因長期科學研究工作遭質疑存在重大缺陷，被外部科學專家小組長嚴格審查數月後，19日宣布辭去校長職務。

專家小組在50多次訪談並檢視5萬多份文件後發表89頁報告，結論是泰西爾拉文實驗室成員不當操縱研究數據或缺乏科學實踐，導致五篇他名列主要作者的論文存在重大缺陷。

現年63歲的泰西爾拉文受質疑最嚴重的部分，是他2009年擔任「基因技術」(Genentech)生技公司高層主管時的阿茲海默症重要研究，雖然專家審查報告結論說沒有證據顯示研究數據造假，也沒有證據顯示泰西爾拉文試圖掩蓋或參與詐欺行為，但指出該研究有「很多問題」，「低於科學嚴謹流程的慣例標準」。

審查並指出，泰西爾拉文已表示將撤回他在1999年於「細胞」(Cell)期刊發表的一篇論文，以及2001年在「科學」(Science)期刊發表的另兩篇論文；也將「全盤修正」另兩篇發表在「自然」(Nature)期刊的論文，其中就包括2009年阿茲海默症研究。

泰西爾拉文是著名神經科學家，迄今發表200多篇論文，主要關注退化性腦疾病病因和治療。多年前討論科學工作的PubPeer網站首次出現對泰西爾拉文研究工作的質疑，去年11月和今年2月學生報紙「史丹福日報」(Stanford Daily)發表多篇文章追究他實驗室工作的準確性和誠實度，問題再次浮上檯面。

泰西爾拉文2016年起在史丹福大學工作，該校以在科學研究方面居領導地位聞名；他在辭去校長職務聲明中表示，「我預計至少在短期內，審查報告及結論可能會被持續討論，引發我能否領導學校邁入新學年的爭論。」

辭去校長職的泰西爾拉文仍將在校內擔任生物學教授，校方已任命歐洲研究教授薩勒(Richard Saller)代理校長，9月1日生效。

➤➤➤史丹福大學校長辭職 理事會主席楊致遠：感謝任內貢獻

史丹福大學 阿茲海默症 詐欺

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