不當操縱數據、研究有重大缺陷…史丹福校長辭職
史丹福大學校長泰西爾拉文(Marc Tessier-Lavigne)因長期科學研究工作遭質疑存在重大缺陷，被外部科學專家小組長嚴格審查數月後，19日宣布辭去校長職務。
專家小組在50多次訪談並檢視5萬多份文件後發表89頁報告，結論是泰西爾拉文實驗室成員不當操縱研究數據或缺乏科學實踐，導致五篇他名列主要作者的論文存在重大缺陷。
現年63歲的泰西爾拉文受質疑最嚴重的部分，是他2009年擔任「基因技術」(Genentech)生技公司高層主管時的阿茲海默症重要研究，雖然專家審查報告結論說沒有證據顯示研究數據造假，也沒有證據顯示泰西爾拉文試圖掩蓋或參與詐欺行為，但指出該研究有「很多問題」，「低於科學嚴謹流程的慣例標準」。
審查並指出，泰西爾拉文已表示將撤回他在1999年於「細胞」(Cell)期刊發表的一篇論文，以及2001年在「科學」(Science)期刊發表的另兩篇論文；也將「全盤修正」另兩篇發表在「自然」(Nature)期刊的論文，其中就包括2009年阿茲海默症研究。
泰西爾拉文是著名神經科學家，迄今發表200多篇論文，主要關注退化性腦疾病病因和治療。多年前討論科學工作的PubPeer網站首次出現對泰西爾拉文研究工作的質疑，去年11月和今年2月學生報紙「史丹福日報」(Stanford Daily)發表多篇文章追究他實驗室工作的準確性和誠實度，問題再次浮上檯面。
泰西爾拉文2016年起在史丹福大學工作，該校以在科學研究方面居領導地位聞名；他在辭去校長職務聲明中表示，「我預計至少在短期內，審查報告及結論可能會被持續討論，引發我能否領導學校邁入新學年的爭論。」
辭去校長職的泰西爾拉文仍將在校內擔任生物學教授，校方已任命歐洲研究教授薩勒(Richard Saller)代理校長，9月1日生效。
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