台國史館：兩蔣日記下半年可運回 部分先出版

目前保存在胡佛研究院的蔣經國日記，保有當代第一手史料，即將返還台灣典藏。(圖：胡佛研究所提供)

美國法院判決兩蔣日記 及相關文物所有權屬於在台灣的國史館，國史館長陳儀深表示，前兩個月已派人到美國清點，預計下半年就可運回台灣，除部分將先出版外，供學界研究是最迫切的。

陳儀深在接受中央社訪問時表示，美國法院的判決，屬於兩蔣在總統任職期間的文物歸國史館、非任職總統期間的文物則歸家屬；但像是日記要怎麼分，就有切割的問題，除非家屬捐贈給國史館，才能擁有所有權。

陳儀深指出，在蔣方智怡等人先把他們的持分捐給國史館後，最近蔣孝嚴、蔣友梅也都已捐出，「等於整個都完成、不必分割了」，國史館有權利處理這些文物。

陳儀深表示，前兩個月有派人到美國清點文物數量、估算要委託搬運的量有多少，「下半年應該就可以完成」；最珍貴、最引人注意的日記部分，其中蔣中正在1948年到1954年擔任第一任總統的6年內容，今年10月底會先出版。

陳儀深說，很多人有興趣的蔣經國 日記部分，很可惜只寫到1979年底，但風雨飄搖的那幾年，日記內容也很重要，其中1977年到1979年部分，已經公布在國史館網路資料庫中。

陳儀深表示，國史館也已建立歷任總統資料庫，從前總統李登輝到陳水扁、馬英九都正在做，兩蔣因累積比較久、資料庫會比較多，未來也會將其他文物放入資料庫；至於兩蔣日記是否會展示，陳儀深說，「要看時機」，提供給學界研究是最迫切的。

蔣經國的媳婦蔣方智怡2005年將兩蔣日記交給史丹福大學 胡佛研究院保管，後來並和另外6名蔣家成員簽署協議，將這些文件的所有權移轉國史館。但蔣經國的孫女蔣友梅等人主張，兩蔣日記等文物應保存在家族內，而非交給國史館。

史丹福大學因此在2013年9月，對主張和可能擁有文物的各方，提起民事訴訟，因國史館承受兩蔣日記等文物權利，也被列為被告。

國史館2015年11月也在台灣提起確認所有權訴訟，台北地方法院2020年判決，兩蔣總統任內文物，包括任內寫的日記，屬國有而由國史館管理；非屬總統任內文物部分則判歸蔣家繼承人共有。二審維持原判，美國法院也認可台灣的判決。