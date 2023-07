駐韓美陸軍二兵越界到北韓 韓媒披露「黑歷史」：曾打人、毀損警車

駐韓美國陸軍二等兵金恩(Travis King)18日越過軍事分界線(MDL)進入北韓 後遭到拘留,韓聯社19日引述法界消息人士說法披露,他曾因在首爾腳踹與毀損警車而被判處罰款。

聯合國軍司令部(United Nations Command)與美國國防部長奧斯丁事發後表示,一名現役美國軍人在遊覽共同警備區域(JSA)期間,蓄意與未經授權越過兩韓 邊境,據信已被北韓拘留。五角大廈稍後確認此人是20多歲的金恩,美媒則報導了他越界之前正要被遣送回美國,原因是在南韓 面臨襲擊罪的相關紀律處分。

