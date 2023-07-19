駐韓美陸軍二兵越界到北韓 韓媒披露「黑歷史」：曾打人、毀損警車

駐韓美國陸軍二等兵金恩18日越界進入北韓後遭到拘留，南韓法界消息人士稱他曾因在首爾腳踹與毀損警車而被判處罰款。資料照片。（美聯社）

駐韓美國陸軍二等兵金恩（Travis King）18日越過軍事分界線（MDL）進入北韓 後遭到拘留，韓聯社19日引述法界消息人士說法披露，他曾因在首爾腳踹與毀損警車而被判處罰款。

聯合國軍司令部（United Nations Command）與美國國防部長奧斯丁事發後表示，一名現役美國軍人在遊覽共同警備區域（JSA）期間，蓄意與未經授權越過兩韓 邊境，據信已被北韓拘留。五角大廈稍後確認此人是20多歲的金恩，美媒則報導了他越界之前正要被遣送回美國，原因是在南韓 面臨襲擊罪的相關紀律處分。

U.S. soldier defector fined in Seoul for kicking police vehicle https://t.co/UwKR0zGRa7 — Yonhap News Agency (@YonhapNews) July 19, 2023

CNN的報導，兩位美國官員稱金恩曾在南韓的拘留所度過50天，但並不清楚他被關押的時間或地點。南韓法界消息人士則表示，首爾的法院2月8日就造成公共財產毀損在內的罪名，判處金恩5百萬韓元（折合3947.8美元）的罰款。

報導稱，金恩涉嫌於2022年10月8日凌晨，在首爾市麻浦區多次腳踹一輛警察巡邏車的後門，造成的毀損需要價值58萬4千韓元（折合461.1美元）的維修費用。根據警方調查，金恩在現場被警察逮捕，卻不配合警員索取個人資訊，並且踹了警車車門，大喊針對南韓人民與南韓國軍的髒話。

此外，金恩還涉嫌於2022年9月25日在首爾西部一處夜店揍了一位南韓國民的臉，但並未因此事件被起訴，原因是受害人聲稱自己並不想要他受到懲處。