川普恐再被起訴 對手哈欽森籲停止競選 德桑提斯：他無意犯罪

得知川普被列為意圖推翻2020年大選結果案的刑事案調查對象後，曾任聯邦檢察官的前阿肯色州州長哈欽森呼籲川普應該立即停止競選活動。(美聯社)

前總統川普 可能因2020年1月6日國會暴亂案再遭起訴，共和黨總統初選競爭對手18日紛紛回應；有人批評這將形成「危險先例」，有人趁勢攻擊川普，前阿肯色州州長哈欽森呼籲川普立即停止競選，川普勁敵德桑提斯 則表示，川普當時應更強硬阻止國會暴動，但他沒有犯罪意圖。

佛羅里達州長德桑提斯(Ron DeSantis)過去始終避談川普國會暴亂案罪責問題的德桑提斯，但這回他首次直接評論表示，川普當時應「更強力制止」襲擊國會大廈的騷亂者，但他的行為並沒有犯罪意圖。德桑提斯指出：「我當總統的工作之一，就是制止這些機構被拿來當成武器。」

曾被川普稱讚「表現不錯」的初選對手、印度裔生技企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)則表示，若川普因國會暴亂案被起訴，將與之前針對川普的任何其他起訴不同，「根據憲法第14修正案第三條規定，川普可能因此失去競選資格，甚至可能在當選後被免去職務。無論哪種情況，都會開創危險先例」；「我不希望看到我的對手因腐敗的聯邦行政警察行為而被淘汰。」

曾任聯邦檢察官 、目前聲勢明顯落後的候選人哈欽森(Asa Hutchinson)要求川普立即暫停2024年競選活動；他發表聲明說：「我早就說過，川普1月6日的行為不再夠格當總統。」「身為前聯邦檢察官，我了解大陪審團調查的嚴重性及成為此類調查目標的意涵。雖然川普希望人民相信他是這種情況的受害者，但1月6日的真正受害者是我們的民主法治和為保護國會英勇工作的國會警察。」

二度參選的前新澤西州長克利斯蒂(Chris Christie)也曾任聯邦檢察官，他也直言批判川普：「川普1月6日的行為證明他並不關心我們的國家和憲法。」