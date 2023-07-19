試圖扭轉川普敗選 密州16人遞交大選結果假認證遭起訴

2020年密西根州有16人成立假的選舉人團，意圖推翻當年總統大選結果，結果這16人全部遭到重罪起訴。圖為2016年的密州冒牌選舉人團在得知川普當選後，高興伸出大拇指。(美聯社)

密西根州檢察長丹娜·奈瑟(Dana Nessel)18日起訴16名共和黨 人，指控這些人遞交2020年總統大選結果的虛假認證，試圖扭轉前總統川普 敗選的頹勢。

路透報導，2021年1月6日國會開會認證選舉結果遭暴民攻擊，發生暴動以來，已有1000多人被起訴；奈瑟18日的宣布則顯示，首次有被告循政治管道推翻川普敗選結果而遭起訴。

奈瑟已調查這群被告多時，他們簽署的文件顯示他們是正當的選舉人團代表，並向國會提交支持川普的虛假認證，罔顧當時的民主黨籍候選人拜登 在密州贏得15萬4000票。

奈瑟起訴這16名共和黨人罪名包括偽造、意圖偽造，以及共謀選舉偽造等，若罪名成立，面臨5年到14年不等的刑期。

被起訴的被告包括密州共和黨的草根運動副主席瑪麗安‧歇瑞登(Marian Sheridan)、密州共和黨前共同主席梅肖恩·馬多克(Meshawn Maddock)、共和黨全國委員凱西‧博登(Kathy Berden)，以及底特律北部郊區謝爾比鎮(Shelby Township)書記葛洛特(Stanley Grot)。

奈瑟在聲明中表示，「選舉人的虛假行徑侵害公眾對健全選舉的信賴，也違背密州選舉法。」

調查國會暴動的眾院委員會陳述，川普及其盟友試圖推翻2020年11月的敗選結果，他們說服共和黨掌控的密州議會點名支持川普的選舉人，或拒絕提名任何選舉人。

這群精挑細選的選舉人於2020年12月14日開會投票支持川普，同日，合法選舉人也投票給拜登；儘管這些選舉人票不具法律效力，但川普及其盟友藉此施壓副總統潘斯，要求他在隔年1月6日認證選舉結果時，忽視實際結果。

奈瑟說：「這些虛假文件隨後交給國會和國家檔案局，取代密州民眾實際選出的候選人。」

喬治亞州檢察官等其他單位也在調查川普試圖推翻2020大選結果的案件；川普18日表示，接獲司法部通知他是前述案件的調查對象；司法部的通知表示，被告可能面臨刑事起訴。