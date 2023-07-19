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突收「調查目標信」 川普團隊意外 未預期這麼快

記者顏伶如／綜合報導
包括白朗奇(中)在內的川普辯護律師，16日收到特別檢察官史密斯發出的「調查目標信」，說明川普可能在推翻2020年大選結果的調查當中遭到起訴。圖為川普律師團隊18日離開佛州聯邦法院。(Getty Images)
包括白朗奇(中)在內的川普辯護律師，16日收到特別檢察官史密斯發出的「調查目標信」，說明川普可能在推翻2020年大選結果的調查當中遭到起訴。圖為川普律師團隊18日離開佛州聯邦法院。(Getty Images)

有線電視新聞網(CNN)報導，消息人士說，包括白朗奇(Todd Blanche)在內的川普辯護律師，16日收到特別檢察官史密斯(Jack Smith)發出的「調查目標信」(target letter)，信中說明川普可能在推翻2020年大選結果的調查當中遭到起訴。

對於信中邀請川普在大陪審團面前作證，辯護律師則尚未做出正式回覆。CNN報導，一般預料，川普將拒絕配合。

報導指出，川普律師團對於收到「調查目標信」頗為意外，沒預料到史密斯竟然這麼快就可能起訴川普。

史密斯率領團隊約談了幾個決戰州的選務主管官員，川普陣營在2020年大選過後曾在這幾州發動選舉舞弊的不實指控。過去幾個月裡，賓州州務卿施密特(Al Schmidt)、新墨西哥州州務卿瑪姬‧奧立佛(Maggie Toulouse Oliver)也分別接受聯邦檢察官約談。

知情人士說，共和黨籍施密特在3月接受史密斯團隊檢察官詢問；民主黨籍奧立佛最近幾個月也與聯邦檢察官會面。

史密斯調查團隊先前曾對七個決戰州的政府主管、地方官員發出傳票，包括喬治亞州、新墨西哥州、內華達州、密西根州、亞利桑納州、賓州、威斯康辛州。川普及盟友2020年大選過後曾企圖推出「冒牌選舉人」(fake electors)以顛覆選舉人團選票確認程序。

法律專家說，史密斯團隊調查重點在於川普動機以及川普在國會暴亂事件是否扮演直接角色。

前任紐約南區聯邦檢察官、CNN資深司法評論員侯尼格(Elie Honig)說：「川普行動大多公開，我們都看到他在做什麼，我們都從報導中知道他在國會暴亂前以及暴亂當天做了什麼。不過，這起案件最棘手的部分是，這個人的心理在想些什麼？他是否存心要違法？他到底知不知道自己的行為是錯誤的呢？」

侯尼格說，這就是為什麼司法部約談接近川普人士的原因，包括川普女婿庫許納(Jared Kushner)、前白宮顧問希克斯(Hope Hicks)、前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)等，因為這些人都曾與川普有過一對一談話。

川普說接獲司法部通知，他已被列為意圖推翻2020年大選結果案的刑事案的調查對象，...
川普說接獲司法部通知，他已被列為意圖推翻2020年大選結果案的刑事案的調查對象，也許很快就會被起訴；川普指稱這是干預選舉。(路透)

川普 檢察官 新墨西哥州

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