我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州購屋首付補助第二輪來了 條件恐緊縮

金山撥400萬支持小企業租店 最高可獲2.5萬首期租金

調查目標信是什麼？屬司法部正式文件 告知收信人正遭調查

記者顏伶如／綜合報導
川普說接獲司法部通知，他已被列為意圖推翻2020年大選結果案的刑事案的調查對象，也許很快就會被起訴。圖為特別檢察官史密斯。(美聯社)
川普說接獲司法部通知，他已被列為意圖推翻2020年大選結果案的刑事案的調查對象，也許很快就會被起訴。圖為特別檢察官史密斯。(美聯社)

前總統川普18日在社群網站發文，透露16日晚間收到調查國會暴亂特別檢察官史密斯(Jack Smith)的「調查目標信」，這是川普第二次收到通知正遭聯邦調查。

「調查目標信」(target letter)是司法部發出的正式文件，告知當事人現正遭到調查。信函不代表當事人已被起訴，但透露調查行動接近收尾階段，司法部正在積極考慮是否起訴。

一般而言，「調查目標信」提供收信人在大陪審團面前作證的機會，但收信人並沒有義務照辦。前任新澤西地區聯邦助理檢察官艾普納(Mitchell Epner)表示，遭到鎖定調查的當事人很少願意赴大陪審團作證。

艾普納說：「如果川普真的在大陪審團面前作證，我將非常意外。」

不管川普是否作證，艾普納說，司法部應該很快就會將起訴書提交給大陪審團，是否起訴可望迅速拍板。大陪審團由至少16名陪審團員組成，起訴決定至少要有12名陪審團員投票通過。

艾普納指出，川普是否遭到起訴，最快可能幾天之內便將分曉，但通常需要數周，有時候則要數月之久。他說，幾乎可以確定的是，是否起訴的決定在今年之內就會出爐。

川普並未公布收到的「調查目標信」，但司法部有提供檢察官參考的範本。範本當中寫道：「謹此通知您已成為大陪審團的調查目標(target)。倘若如實回答可能導致自證其罪，您可以拒絕答覆任何詢問。您的行動或發言都可能在後續司法程序中成為不利證據。」

川普 司法部 檢察官

上一則

川普恐再被起訴 對手哈欽森籲停止競選 德桑提斯：他無意犯罪

下一則

鳳凰城連19天破110度 熱破紀錄 3氣候「禍害」同時夾擊美

延伸閱讀

4年前借給白宮展示的以色列國寶 竟出現在川普海湖莊園

4年前借給白宮展示的以色列國寶 竟出現在川普海湖莊園
不接受川普稱台搶晶片生意 陳建仁：他的數字根據都錯

不接受川普稱台搶晶片生意 陳建仁：他的數字根據都錯
川普批台搶半導體工作 台經長：台美是夥伴 非對立關係

川普批台搶半導體工作 台經長：台美是夥伴 非對立關係
川普批台灣搶美半導體工作 學者：美國做不出來

川普批台灣搶美半導體工作 學者：美國做不出來

熱門新聞

中國外交部發言人毛寧。(取自中國外交部網站)

記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

2023-07-17 14:57
長島連環殺人案嫌犯霍伊爾曼(Rex Heuermann)。(取自RH Consultants & Associates網站)

長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪

2023-07-14 15:30
根據最新統計，全美國有三分之一家庭是獨居，以大城市居多，紐約曼哈頓更高達一半的人獨居，專家稱這是令人震驚的改變。（美聯社）

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

2023-07-11 10:32
長島吉哥灘屍體懸案，歷經十多年終於偵破，破案關鍵是調查人員在吃剩的披薩中找到兇嫌的DNA與死者相符。（路透）

連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符

2023-07-15 10:15
拜登總統(右)與日本首相岸田文雄12日在北約峰會場邊密切互動。(路透)

美日聯合保台 日本卻對「參戰」這件事一直不點頭

2023-07-16 02:30
氣候多變，夾帶閃電的雷雨說來就來，專家建議閃電時，盡量用手機通訊，遠離大樹，待在乾燥室內，以保安全。(Getty Images)

防遭雷擊 暴風雨期間千萬不能「淋浴泡澡」

2023-07-12 06:02

超人氣

更多 >
專治頭髮乾燥和掉髮 10元洗髮精9000人說讚

專治頭髮乾燥和掉髮 10元洗髮精9000人說讚
華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃

華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃
越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開

越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開
世界最強護照最新排名出爐 這國排第一

世界最強護照最新排名出爐 這國排第一
下車關心迷途童 女大生失蹤48小時後返家：被綁架了

下車關心迷途童 女大生失蹤48小時後返家：被綁架了