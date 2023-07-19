調查目標信是什麼？屬司法部正式文件 告知收信人正遭調查

川普說接獲司法部通知，他已被列為意圖推翻2020年大選結果案的刑事案的調查對象，也許很快就會被起訴。圖為特別檢察官史密斯。(美聯社)

前總統川普 18日在社群網站發文，透露16日晚間收到調查國會暴亂特別檢察官 史密斯(Jack Smith)的「調查目標信」，這是川普第二次收到通知正遭聯邦調查。

「調查目標信」(target letter)是司法部 發出的正式文件，告知當事人現正遭到調查。信函不代表當事人已被起訴，但透露調查行動接近收尾階段，司法部正在積極考慮是否起訴。

一般而言，「調查目標信」提供收信人在大陪審團面前作證的機會，但收信人並沒有義務照辦。前任新澤西地區聯邦助理檢察官艾普納(Mitchell Epner)表示，遭到鎖定調查的當事人很少願意赴大陪審團作證。

艾普納說：「如果川普真的在大陪審團面前作證，我將非常意外。」

不管川普是否作證，艾普納說，司法部應該很快就會將起訴書提交給大陪審團，是否起訴可望迅速拍板。大陪審團由至少16名陪審團員組成，起訴決定至少要有12名陪審團員投票通過。

艾普納指出，川普是否遭到起訴，最快可能幾天之內便將分曉，但通常需要數周，有時候則要數月之久。他說，幾乎可以確定的是，是否起訴的決定在今年之內就會出爐。

川普並未公布收到的「調查目標信」，但司法部有提供檢察官參考的範本。範本當中寫道：「謹此通知您已成為大陪審團的調查目標(target)。倘若如實回答可能導致自證其罪，您可以拒絕答覆任何詢問。您的行動或發言都可能在後續司法程序中成為不利證據。」