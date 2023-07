川普自爆收到國會暴亂調查目標通知 恐起訴

前總統川普(右)18日主動透露收到特別檢察官史密斯(左)的「調查目標信」,將他列為國會暴動案的主要調查對象,顯示該案快進入起訴階段。(Getty Images)

前總統川普 18日表示,收到司法部發函通知已列為推翻2020年大選結果的調查對象;川普預料自己很快就會遭到聯邦檢察官 起訴。正在爭取共和黨2024年總統提名的川普,遭控2016年大選前付「封口費」給緋聞對象今年稍早在紐約州被起訴,還因擅自保存政府機密檔案而遭聯邦重罪起訴。

調查目標信 告知已搜集罪證

川普18日上午在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文表示,16日晚間收到特別檢察官史密斯(Jack Smith)的「調查目標信」(target letter)。檢察官起訴調查對象前經常發出「調查目標信」,告知當事人檢方已搜集到相關罪證。川普上個月在「密件門」調查中遭到起訴之前,就曾收過「調查目標信」。

圖為深信大選舞弊被竊的川普支持者2021年1月9日衝進國會,試圖推翻大選結果。司法部特別檢察官正調查暴動全案。(美聯社)

「4天要報到」川普發文喊冤

川普發文寫道,特別檢察官史密斯16日晚間發函,「信中寫道我是1月6日國會暴動大陪審團調查目標,只給我四天時間向大陪審團報到,這幾乎就表示必定遭到逮捕及起訴」。

川普在發文中為己喊冤說:「根據憲法,我有權對於我相信被動手腳、竊取勝選結果的選舉提出抗議如同民主黨在2016年對我做的一樣,多年來其他人也做過。」

美聯社報導,司法專家說,川普涉嫌在國會確認選舉人票過程中推翻拜登 勝選結果,可能面臨起訴罪名包括共謀詐騙美國(conspiracy to defraud the United States)、妨礙公務程序(obstruction of an official proceeding)等。

史密斯團隊為了追究川普及挺川盟友在2021年1月6日國會暴動之前阻止政權移交的手段,灑下範圍龐大的調查網。史密斯調查的聚焦核心則是川普與川普盟友以哪些手段企圖讓川普繼續執政,包括川普律師設法推翻選舉結果、在多個拜登勝利的決戰州推出「冒牌選舉人」(fake electors),顛覆選舉人團選票確認程序。

川普在18日的發文寫道:「他們已經起訴我三次了,亞特蘭大可能成為第四次。」他寫道:「這種獵巫行動都是為了干預選舉,執法機關徹底淪為政治武器。」

白宮:尊重司法 不予評論

對於川普成為特別檢察官鎖定目標,白宮18日表示,拜登總統尊重司法部的獨立。白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)說,拜登向來堅持上台後政府要恢復守法,白宮要恢復守法。她說,不會對這件個案發表評論。

眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)則說,民主黨將政府體制做為武器,用來「追殺頭號對手」。