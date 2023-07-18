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範圍縮小 白宮擬禁對中國科技新投資 估明年生效

記者顏伶如／綜合報導
財長葉倫表示對高科技輸往中國的限制，會縮小範圍。時程估計明年才會實施，可讓高科技業暫時鬆一口氣。（美聯社） FILE - Employees wearing protective equipment work at a semiconductor production facility for Renesas Electronics during a government organized tour for journalists in Beijing, on May 14, 2020. House Democrats are poised to approve legislation Friday, Feb. 4, 2022, that they say positions the United States to better compete with China economically and on the global stage by strengthening the domestic semiconductor industry, shoring up strained supply chains and bolstering international alliances. (AP Photo/Mark Schiefelbein, File)
財長葉倫表示對高科技輸往中國的限制，會縮小範圍。時程估計明年才會實施，可讓高科技業暫時鬆一口氣。（美聯社） FILE - Employees wearing protective equipment work at a semiconductor production facility for Renesas Electronics during a government organized tour for journalists in Beijing, on May 14, 2020. House Democrats are poised to approve legislation Friday, Feb. 4, 2022, that they say positions the United States to better compete with China economically and on the global stage by strengthening the domestic semiconductor industry, shoring up strained supply chains and bolstering international alliances. (AP Photo/Mark Schiefelbein, File)

彭博新聞17日報導，拜登政府對於美國企業投資中國祭出限制的計畫，範圍將只針對尖端科技的新投資，由於計畫還需要通過華府官僚體制層層關卡，可能要拖到明年才會生效。

知情人士指出，主管官員打算在8月底前完成延宕多時的提案，禁止在中國投資的項目包括半導體、量子演算(quantum-computing)、人工智慧(AI)產業。

財政部長葉倫(Janet Yellen)17日接受彭博電視新聞(Bloomberg Television)訪問時說，有關禁止赴中國投資的任何提案範圍都非常小，具有針對性；她說，限制規模縮小，可讓想要打入中國市場的企業鬆一口氣，對廣義經濟成長感到憂心的投資人也可以稍微放心。

拜登政府原本希望對中國投資做出大規模限縮，但已調整了當初野心勃勃的計畫，將禁止範圍縮小到新投資。消息人士說，拜登政府決定將生物科技、能源產業排除在限制名單之外。

葉倫受訪時說，限制措施不是足以影響美國在中國投資的大規模管控手段，「在我看來，這些措施不會對於中國投資環境造成基本層面的衝擊」。

彭博新聞指出，限制投資中國的提案完成後，以美國政策訂定機制處理速度來看，行政命令發布後可能最快也要等到2024年，才會正式生效；投資禁令要等明年才生效的消息，恐讓主張美國應該迅速行動的鷹派人士感到失望，但拜登政府可有更多緩衝時間，一邊準備推出限縮手段，一邊設法降低趨於緊張的美中關係。

境外投資管制(outbound investment controls)是白宮限制中國研發能力的廣泛目標之一，避免中國稱霸新一代軍事、國家安全科技。具體作法則包括限制先進半導體、先進半導體研發工具的銷售。

美國限制中國研發先端科技的措施，讓華府與北京關係變得複雜，北京認為美方手段是想趁著中國經濟不穩定之際圍堵、孤立中國。拜登政府的措施讓英特爾(Intel)、輝達(NVIDIA)在內的晶片大廠感到不滿，因為這些企業都希望藉由中國龐大市場拉抬業績。英特爾與輝達的執行長17日都在華府，對白宮官員展開最後一搏的遊說。(相關報導見A3)

投資 拜登 華府

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