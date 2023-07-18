範圍縮小 白宮擬禁對中國科技新投資 估明年生效
彭博新聞17日報導，拜登政府對於美國企業投資中國祭出限制的計畫，範圍將只針對尖端科技的新投資，由於計畫還需要通過華府官僚體制層層關卡，可能要拖到明年才會生效。
知情人士指出，主管官員打算在8月底前完成延宕多時的提案，禁止在中國投資的項目包括半導體、量子演算(quantum-computing)、人工智慧(AI)產業。
財政部長葉倫(Janet Yellen)17日接受彭博電視新聞(Bloomberg Television)訪問時說，有關禁止赴中國投資的任何提案範圍都非常小，具有針對性；她說，限制規模縮小，可讓想要打入中國市場的企業鬆一口氣，對廣義經濟成長感到憂心的投資人也可以稍微放心。
拜登政府原本希望對中國投資做出大規模限縮，但已調整了當初野心勃勃的計畫，將禁止範圍縮小到新投資。消息人士說，拜登政府決定將生物科技、能源產業排除在限制名單之外。
葉倫受訪時說，限制措施不是足以影響美國在中國投資的大規模管控手段，「在我看來，這些措施不會對於中國投資環境造成基本層面的衝擊」。
彭博新聞指出，限制投資中國的提案完成後，以美國政策訂定機制處理速度來看，行政命令發布後可能最快也要等到2024年，才會正式生效；投資禁令要等明年才生效的消息，恐讓主張美國應該迅速行動的鷹派人士感到失望，但拜登政府可有更多緩衝時間，一邊準備推出限縮手段，一邊設法降低趨於緊張的美中關係。
境外投資管制(outbound investment controls)是白宮限制中國研發能力的廣泛目標之一，避免中國稱霸新一代軍事、國家安全科技。具體作法則包括限制先進半導體、先進半導體研發工具的銷售。
美國限制中國研發先端科技的措施，讓華府與北京關係變得複雜，北京認為美方手段是想趁著中國經濟不穩定之際圍堵、孤立中國。拜登政府的措施讓英特爾(Intel)、輝達(NVIDIA)在內的晶片大廠感到不滿，因為這些企業都希望藉由中國龐大市場拉抬業績。英特爾與輝達的執行長17日都在華府，對白宮官員展開最後一搏的遊說。(相關報導見A3)
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