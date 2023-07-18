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阿茲海默症現曙光 禮來抗體新藥證實延緩認知衰退病程

研究：東部長者較易患阿茲海默 馬里蘭罹病率最高 紐約第二

編譯陳韻涵／綜合17日電
根據統計，美國罹患阿茲海默症最高的三個州分別是馬里蘭、紐約和密西西比，女性又比男性為多。（美聯社）
根據統計，美國罹患阿茲海默症最高的三個州分別是馬里蘭、紐約和密西西比，女性又比男性為多。（美聯社）

阿茲海默症協會國際會議(Alzheimer's Association International Conference, AAIC)17日公布研究指出，住在美國東部與東南部的長者，罹患阿茲海默症的機率偏高；研究顯示，邁阿密戴德郡(Miami-Dade)、巴爾的摩(Baltimore)與紐約市布朗士(Bronx)的阿茲海默症罹病率最高，平均每六名長者就有一人罹患阿茲海默症；馬里蘭州則是全國阿茲海默症確診率最高的州，紐約和密西西比州緊隨。

邁阿密戴德郡 每6人有1病患

這是首次針對美國阿茲海默症普及率的全國性研究，研究對象為芝加哥健康與老年計畫(Chicago Health and Aging Project)的數千名參與者，評估確診的人口因素包括年齡、性別和種族，並得以繪製美國各郡的病患分布圖。

風險隨年齡增加 女性比男性高

AAIC本月16日到20日在荷蘭阿姆斯特丹舉行，該會議報告指出，阿茲海默症的罹病風險隨著年齡增加，75歲到79歲的人罹病率是65歲到69歲病患的三倍，85歲以上長者的發病率甚至高達15倍；若以性別和族裔區分，女性長者的罹病率比男性長者高約13%，非裔長者的致病率比白人長者高約2.5倍。

制定照護計畫重要參考

專家表示，此研究結果將提供協助數百萬名患者的照護機構和公衛領袖，作為制定老年人口相關計畫的重要參考。

約翰霍普金斯大學(JHU)老年醫學專家哈莉瑪‧艾姆賈(Halima Amjad)表示，「這項資訊很實用，凸顯我們著手進行之事的急迫性。」

艾姆賈擔任馬里蘭州政府的阿茲海默症委員會主席，她說：「就失智症而言，需要透過立法或相關計畫提供諸多照護和支持，通常透過各州或地方層面，也會有國家層級的支援」。

馬里蘭州政府去年首度編列針對失智症護理規畫預算和專款約350萬元，艾姆賈表示，「我們需要這樣的焦點，透過公衛層面和財務規畫雙管齊下，擴大醫療照護與支持」。

利用人口風險因素評估阿茲海默症的普及率，比醫療紀錄更容易辨識此疾病的負荷。艾姆賈說：「半數、甚至超過半數的人與阿茲海默症等失智症共存，卻未被診斷出來。為何如此，難一言以蔽之。有時是因為個人或家屬未察覺那是失智症，或與正常老化情形搞混，而且除非患者家屬主動提及，臨床醫生大多不會主動問。」

阿茲海默症的正子掃描(右)與正常大腦(左)的比較。（路透）
阿茲海默症的正子掃描(右)與正常大腦(左)的比較。（路透）

阿茲海默症 失智 馬里蘭州

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