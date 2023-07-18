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秦剛消失3周 美媒也關心 中外交部卻「一問三不知」

記者顏伶如／綜合報導
中國外交部長秦剛神隱20多天，也開始引起美國主流媒體的關注。（美聯社）
中國外交部長秦剛神隱20多天，也開始引起美國主流媒體的關注。（美聯社）

紐約時報17日報導，中國外交部長秦剛已經神隱三周沒有公開露面，外界出現各種揣測，北京卻遲遲不願澄清疑慮，共產黨神祕態度讓秦剛為何消失的議論如同火上加油；媒體一再追問中國外交部，包括17日詢問秦剛何時恢復上班，得到的回應卻是沒有訊息可以提供。

紐時分析，中國正在努力擴展外交影響力，期盼能降低與西方強權之間的緊張關係，並且拉攏亞洲鄰國，秦剛突然銷聲匿跡讓中國外交擴展可能被模糊焦點。

報導指出，秦剛去年12月獲中國國家主席習近平提拔出任外長後，風風火火與數十名國際外交官員見面，在情勢對立、戰爭陰影下的國際社會推動北京政策，然後突然消失。秦剛最後一次公開亮相是6月25日，與越南、俄羅斯、斯里蘭卡外交高層會面，原本排定最近要與歐盟外交政策代表在北京見面的行程則取消，秦剛上周也沒出席在雅加達舉行的東南亞國家協會(ASEAN)外長會議。

秦剛消失頗長時間，讓海外網友懷疑是否健康或官位發生問題，畢竟中國高層官員如果突然不見蹤影，通常就是遇到麻煩。中方上周證實，57歲的秦剛由於身體因素不克參加雅加達會議，但未透露進一步細節，也沒有後續說明。

最近自媒體則大量流傳秦剛可能涉及與香港電視台某主播傳出緋聞，但未獲證實。美國媒體報導，秦剛這麼久沒有露臉，顯示事態嚴重，中國國家主席習近平可能陷入兩難。

前總統歐巴馬任內的亞太助卿、亞洲社會政策研究所(Asia Society Policy Institute)國際安全與外交副主席羅素(Daniel Russel)指出，秦剛消失對於中國外交官來說頗為難堪且令人不安，因為這起事件在一個受到緊密控制的系統裡，注入了一種不確定感。

華府智庫詹姆士敦基金會(Jamestown Foundation)資深研究員林和立(Willy Wo-Lap Lam)說，共產黨刻意高度保密的原因在於「訊息就是武器」。

秦剛 北京 習近平

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