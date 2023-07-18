美中氣候會談4小時 柯瑞促中合作「減排甲烷」

美國氣候特使柯瑞率團訪問北京，17日即與中方代表會談了四個小時，希望美中兩大國在氣候變遷議題上合作。（路透）

美國氣候特使柯瑞 (John Kerry)17日與中國氣候變化事務特使解振華在北京 會談，這場美中氣候會談持續四個多小時。柯瑞敦促中方，與美國合作減少甲烷排放和減少燃煤發電對氣候的影響，並稱訪中期間，希望兩國能開始採取某些重大的措施，以向世界發出訊號。解振華則稱，中美氣候特使能在改善兩國關係方面發揮作用。

柯瑞16日抵達北京，這是柯瑞以美國氣候特使身分第三度訪問中國，也是美國自國務卿布林肯、財政部長葉倫之後，短期內第三位高層官員訪中。

美國之音(VOA)報導，柯瑞與解振華將重啟兩個全球最大溫室氣體排放國之間陷入僵局的談判。報導稱，拜登 政府已將氣候議題確定為與北京潛在合作的議題，儘管兩國在其他領域仍存在緊張關係。

解振華在會談中指出，中美氣候特使能在改善兩國關係方面發揮作用。他還說，自己與柯瑞會面後統計了一下，發現從被任命為氣候特使開始，兩人已會面達53次。

柯瑞肯定中方在加強可再生能源產能方面所做的努力，同時敦促中方，與美國合作減少甲烷排放和減少燃煤發電對氣候的影響。

柯瑞強調，中國和美國取得真正進展至關重要，未來三天希望兩國能開始採取某些重大措施，向世界發出訊號，表明雙方會嚴肅應對人類造成的共同風險、威脅與挑戰。

報導稱，雙方討論重點包括減少甲烷排放、限制煤炭使用、遏制森林砍伐和幫助貧窮國家應對氣候變化等，也可能商討中國太陽能板及電池組件對美國出口等問題。

柯瑞此行旨在解決氣候危機與中方接觸，包括為聯合國氣候變化大會第28次締約方會議（COP28）的談判鋪路，中方則希望雙方為中美氣候合作創造有利條件和氛圍。