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侯友宜8月底訪美 目標盼見副國務卿

記者張睿廷、劉宛琳／台北報導
新北市長侯友宜（中）訪美行程在密集聯繫安排，時間點落在8月底至9月。圖為他17日出席新北市盃羽球及桌球錦標賽暨友誼賽開幕典禮，並跟著跳暖身操。（記者曾原信／攝影）
新北市長侯友宜（中）訪美行程在密集聯繫安排，時間點落在8月底至9月。圖為他17日出席新北市盃羽球及桌球錦標賽暨友誼賽開幕典禮，並跟著跳暖身操。（記者曾原信／攝影）

國民黨總統選舉提名人侯友宜預計723國民黨全代會後，出訪日本、美國。據悉，侯友宜將於7月31至8月2日訪日，預定拜會前首相麻生太郎、參議員及眾議員，甚至日方高層級官員，8月1日晚間僑宴。侯友宜訪美行程也在密集聯繫安排，時間點則落在8月底至9月。

據了解，侯友宜訪美，目標是見到副國務卿，不過，美方曾公開表態對所有總統參選人會一視同仁。侯陣營認為，侯訪美行能否見到副國務卿，恐須視副總統賴清德訪美行的情況而定。

侯友宜競辦發言人黃子哲表示，日本與美國都是重要盟友，相關出訪行程都在安排、討論中。

據悉，侯友宜訪日期間，會分別以新北市長及總統參選人身分，由於總統大選打得正熱，為免國內發生「內亂」，侯出訪時間不會太長，將以東京為主。

另外，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格曾表示，「美國不會在明年的台灣大選中選邊站」，清楚表明美方立場。外交官員分析，賴清德預計8月訪美，不過賴身為副總統，照理來說不能踏足華盛頓，能否像國民黨主席朱立倫、蔡英文總統在2016年一樣見到副國務卿備受關注。侯陣營人士認為，賴清德屆時見到的官員是誰、層級為何，可能都會影響侯友宜訪美時見到的最高層級官員。

國民黨涉外人士指出，如果侯友宜是因為賴清德緣故，無法見到副國務卿，那也是受到外力影響，顯示出美方的「公平」，對國民黨、侯友宜來說，並不會扣分。據悉，侯陣營內部還有討論是否只去華盛頓，如有機會，也可能以新北市做基底，前往其它地區做城市外交。

侯友宜 國民黨 賴清德

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