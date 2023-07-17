我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機師降落前昏倒 女乘客「接手開飛機」驚險迫降

紐約州暴雨 逾2萬人遇停電 長島雨量超過6吋 600航班取消或延誤

4國關係微妙 G20峰會美俄中領袖將同框 印外長籲聚焦經濟

中央社／新德里17日專電
印度將於9月主辦20國集團（G20）高峰會議，外界關心印度將如何處理美、俄、中等國領袖同場的情況。印度外交部長蘇杰生則呼籲外界將焦點放在經濟發展。（美聯社）
印度將於9月主辦20國集團（G20）高峰會議，外界關心印度將如何處理美、俄、中等國領袖同場的情況。印度外交部長蘇杰生則呼籲外界將焦點放在經濟發展。（美聯社）

印度將於9月主辦20國集團（G20）高峰會議，外界關心印度將如何處理美、俄、中等國領袖同場的情況。印度外交部長蘇杰生呼籲外界將焦點放在經濟發展。

印度現為G20輪值主席，將於9月9日至10日在新德里舉辦G20領袖峰會，美國總統拜登（Joe Biden）、俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）、中國國家主席習近平等人預料都會出席。

印地語（Hindi）媒體AajTak昨晚播出對蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）的專訪，主持人詢問如何處理這些互有齟齬的國際領袖同場的情況，蘇杰生回應，G20是經濟性的論壇，不應把焦點置於俄烏戰爭。

他說：「G20的重點應是發展，特別是正背負沉重債務的南方世界（Global South）。」

南方世界在地理上涵蓋非洲、拉丁美洲、加勒比海、太平洋島嶼以及日韓以外的亞洲，在概念上是泛指「開發中國家」。

蘇杰生坦承，俄烏戰爭確實是重要議題，但印度總理莫迪（Narendra Modi）有與普亭定期對話，就此議題保持溝通。

美、俄、中、印4國關係微妙，美俄因俄烏戰爭關係惡化、美中因經濟競爭陷入貿易與科技對抗；印度是以美國為首的「四方安全對話」（Quad）成員，但同時也與俄羅斯保持友好關係。

印度與中國則存有邊界爭議，雙邊關係現正處於低谷；中俄則因俄烏戰爭，互動更趨頻繁。

被問及印度面臨的外在威脅來自何方，蘇杰生點名中國與巴基斯坦。他說，「這兩個國家對印度構成不同的挑戰，如果中國帶來軍事威脅，巴基斯坦就是帶來恐怖威脅」。

蘇杰生進一步說，在莫迪的「在印度製造」（Make in India）倡議之下，印度得以提升自給自足的能力，減少對中國的貿易依賴，從而可以改變對中國的政策。

印中關係正因2020年6月的邊界流血衝突而陷入緊繃，在政治上幾乎斷絕往來。北京多次表示，邊界爭議與整體雙邊關係應分開處理；但新德里堅持，唯有在邊境地區的情況恢復正常之後，兩國關係才可能正常化。

印度 普亭 俄羅斯

上一則

跨國企業因應反間諜法 加速與中國「數據脫鉤」

下一則

超熱… 加州與西南州高溫破紀錄 3州竄野火

延伸閱讀

普亭警告：俄羅斯擁有充足庫存集束彈藥

普亭警告：俄羅斯擁有充足庫存集束彈藥
普亭稱烏克蘭反攻「不成功」 突破俄軍防線嘗試皆失敗

普亭稱烏克蘭反攻「不成功」 突破俄軍防線嘗試皆失敗
印度在野領袖遭判誹謗 向最高法院提出上訴

印度在野領袖遭判誹謗 向最高法院提出上訴
普亭傳提議瓦格納新領袖人選 多名成員「點頭認同」

普亭傳提議瓦格納新領袖人選 多名成員「點頭認同」

熱門新聞

根據最新統計，全美國有三分之一家庭是獨居，以大城市居多，紐約曼哈頓更高達一半的人獨居，專家稱這是令人震驚的改變。（美聯社）

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

2023-07-11 10:32

葉倫向何立峰「多次鞠躬」影片流出 挨轟：卑躬屈膝辱國格

2023-07-09 20:56
長島連環殺人案嫌犯霍伊爾曼(Rex Heuermann)。(取自RH Consultants & Associates網站)

長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪

2023-07-14 15:30
長島吉哥灘屍體懸案，歷經十多年終於偵破，破案關鍵是調查人員在吃剩的披薩中找到兇嫌的DNA與死者相符。（路透）

連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符

2023-07-15 10:15
傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津，曾在俄國頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）的軍事設施發表談話。（Getty Images）

瓦格納兵變5日後 克宮曝普里格津曾與普亭展開3小時會談

2023-07-10 08:15
拜登總統(右)與日本首相岸田文雄12日在北約峰會場邊密切互動。(路透)

美日聯合保台 日本卻對「參戰」這件事一直不點頭

2023-07-16 02:30

超人氣

更多 >
阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告

阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告
中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」

中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」
美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？

美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？
中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難
非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重

非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重