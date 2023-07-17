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20歲球王溫網奪冠 約克維奇5連霸止步 謝淑薇女雙6大滿貫

編譯廖振堯／綜合16日電
西班牙新生代球王阿爾卡拉斯16日在溫布頓網球錦標賽男單冠軍戰中勝出，高舉獎盃。(美聯社)
西班牙新生代球王阿爾卡拉斯16日在溫布頓網球錦標賽男單冠軍戰中勝出，高舉獎盃。(美聯社)

溫布頓(Wimbledon)網球錦標賽落幕，賽場上再創許多經典鏡頭，也寫下歷史新頁。塞爾維亞名將約克維奇(Novak Djokovic)敗給20歲的西班牙球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯(Carlos Alcaraz)，似乎象徵網壇三巨頭的世代交替；台灣網球好手謝淑薇則攜手捷克老搭檔史翠可娃(Barbora Strycova)拿下女雙金盃，入手生涯第六座大滿貫。

阿爾卡拉斯比約克維奇年輕近15歲，歷經近五小時、五盤草地戰後勝出。賽後訪問上，阿爾卡拉斯表示他的夢想成真了，非常感謝他的團隊。「輸掉第一盤後，我想大家會對我失望……但對上約克維奇是很精彩的，我能說什麼呢？是你激勵我成為網球選手的，我剛出生時你就在拿冠軍了。」

阿爾卡拉斯也說在英國及西班牙皇室前比賽是很棒的事，他非常驕傲，甚至跟西班牙國王菲利佩六世(Felipe VI)開玩笑：「既然我贏了，希望你能多來看我比賽。」

西班牙新生代球王阿爾卡拉斯(左)16日在溫布頓網球錦標賽男單冠軍戰中勝出，奪得冠...
西班牙新生代球王阿爾卡拉斯(左)16日在溫布頓網球錦標賽男單冠軍戰中勝出，奪得冠軍，讓衛冕的對手、塞爾維亞巨星約克維奇(右)引恨，爭取五連霸夢碎。(美聯社)

約克維奇則讚賞阿爾卡拉斯的勝利是他應得的，末盤的幾個發球和回擊打得非常精采。「我以為(對上阿爾卡拉斯)只有在紅土會有麻煩、硬地也許還行，但今年開始不一樣了……我過去贏過許多驚險的比賽，或許有些決賽是僥倖贏的，今年就算是互不相欠吧(even-steven)。」並說今年雖然沒贏，但起碼是輸給「更好的選手」。

女雙方面，今年將是37歲的史翠可娃最後一次參加溫布頓，她在賽後感言說，「無法要求更好的結局了」，她感恩謝淑薇這個厲害的搭檔，讓她很享受這兩周，這對她來說像個故事一般，她要在最後一次的溫布頓寫下結局。

台灣網球好手謝淑薇(左)16日與捷克老搭檔史翠可娃，贏得今年溫布頓網球錦標賽女雙...
台灣網球好手謝淑薇(左)16日與捷克老搭檔史翠可娃，贏得今年溫布頓網球錦標賽女雙冠軍，聯袂抱走兩人合作的第二座金盃，這也是她個人第6座大滿貫女雙金盃。(美聯社)

史翠可娃在冠軍賽後記者會上表示她還是不太相信贏得冠軍。「那是我的一個夢。去年我傳訊息給淑薇，說：讓我們參加2023年溫布頓吧，只是為了回來感受一下氣氛。淑薇回應：好啊就這麼做，讓我們玩得開心。結果我們拿到獎盃，這太瘋狂了。」

謝淑薇則說，她也沒想到會贏得冠軍，但沒有什麼更勝於此的。「我(復出)沒有期望太多，我認為這有很大幫助。我喜歡球場上的自由。我把計畫制定得非常清晰、乾淨。我照做並享受過程。不管我去哪或隊友去哪，我都試著制定不同的計畫。確實效果很好。」

溫布頓 約克維奇 王菲

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