沉默殺手… 全美高溫風險加劇 曝5大原因
熱浪是最致命的氣候災害，每年奪走的人命遠多於野火、颶風及洪災的總和，「國會山莊報」(The Hill)報導造成高溫風險加劇的五個原因。
應對高溫議題 倒退走
前總統歐巴馬2013年發布一項影響廣泛的行政命令，目標是讓美國社區在面對海平面上升、氣溫上升等氣候變遷衝擊時，能具備更好的復原力。具體做法是利用科學推動進展，確保城市與基礎建設增強以應對氣候變遷。
然而，這一法規最早要到今年底才會推出，距離歐巴馬頒布行政命令已經過去十年。
沉默殺手 高溫被忽視
高溫災害與死亡人數不斷上升，但大眾對高溫風險的認識卻沒有跟上這一議題的實際重要性。
不像火災、洪水等其他極端天氣事件，高溫往往容易被忽視，這對於個人行動與公眾政策都有嚴重影響。
今年光是在亞利桑納州馬里考帕郡(Maricopa County)就至少有12人因高溫死亡，對比之下，佛蒙特州水災的死亡人數為1人。
去年馬里考帕共425人死於高溫，比前一年增加25%。
然而，政策制定者往往不會注意到這一人群，以致傷亡增加並未引起太多的政策行動。
無家可歸 熱傷害致命
死於高溫大多是缺乏安全住所，或難以負擔電費的人群。
在馬里考帕郡，暴露於惡劣天氣是死於高溫最大的風險因素，2022年有80%的死者死於在戶外遭受的熱傷害，這些戶外死亡案例大部分是去年在馬里考帕死亡的178名遊民。
電費貴、空調沒錢換
即使有住房，但許多家庭在空調故障時卻沒有修理或替換的預算，2022年鳳凰城死於室內的死者大多住在有空調的房屋，但在近八成的死亡案例中，他們家中的空調無法運作。
而根據勞工統計局的數據，2022年能源價格也上漲了14%，比通膨快兩倍，促使能源漲價的主要因素是「全球災難」。
各城市通用規畫有盲點
在空調失靈的情況下，高溫風險往往與城市設計更相關。
專家指出，城市的高溫干預措施有個普遍的盲點，即許多城市設定的是通用的基準，而非針對性的基準。
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