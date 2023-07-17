沉默殺手… 全美高溫風險加劇 曝5大原因

連日極端赤熱天氣，高溫難當，西部與西南多州， 當地高溫紛紛破表，創新紀錄。圖為氣溫已破華氏百度的亞歷桑納州鳳凰城的遊民所收容不少遊民避暑。(美聯社)

熱浪是最致命的氣候災害，每年奪走的人命遠多於野火、颶風及洪災的總和，「國會山莊報」(The Hill)報導造成高溫 風險加劇的五個原因。

應對高溫議題 倒退走

前總統歐巴馬 2013年發布一項影響廣泛的行政命令，目標是讓美國社區在面對海平面上升、氣溫上升等氣候變遷 衝擊時，能具備更好的復原力。具體做法是利用科學推動進展，確保城市與基礎建設增強以應對氣候變遷。

然而，這一法規最早要到今年底才會推出，距離歐巴馬頒布行政命令已經過去十年。

沉默殺手 高溫被忽視

高溫災害與死亡人數不斷上升，但大眾對高溫風險的認識卻沒有跟上這一議題的實際重要性。

不像火災、洪水等其他極端天氣事件，高溫往往容易被忽視，這對於個人行動與公眾政策都有嚴重影響。

今年光是在亞利桑納州馬里考帕郡(Maricopa County)就至少有12人因高溫死亡，對比之下，佛蒙特州水災的死亡人數為1人。

去年馬里考帕共425人死於高溫，比前一年增加25%。

然而，政策制定者往往不會注意到這一人群，以致傷亡增加並未引起太多的政策行動。

無家可歸 熱傷害致命

死於高溫大多是缺乏安全住所，或難以負擔電費的人群。

在馬里考帕郡，暴露於惡劣天氣是死於高溫最大的風險因素，2022年有80%的死者死於在戶外遭受的熱傷害，這些戶外死亡案例大部分是去年在馬里考帕死亡的178名遊民。

電費貴、空調沒錢換

即使有住房，但許多家庭在空調故障時卻沒有修理或替換的預算，2022年鳳凰城死於室內的死者大多住在有空調的房屋，但在近八成的死亡案例中，他們家中的空調無法運作。

而根據勞工統計局的數據，2022年能源價格也上漲了14%，比通膨快兩倍，促使能源漲價的主要因素是「全球災難」。

各城市通用規畫有盲點

在空調失靈的情況下，高溫風險往往與城市設計更相關。

專家指出，城市的高溫干預措施有個普遍的盲點，即許多城市設定的是通用的基準，而非針對性的基準。