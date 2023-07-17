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史上熱浪烘烤 學者：極端高溫恐衝擊經濟成長

編譯徐薏茹／綜合16日電
加州連日高溫，酷熱難當。圖為洛杉磯學生在格里菲斯天文台公園遮陽避暑。(美聯社)
加州連日高溫，酷熱難當。圖為洛杉磯學生在格里菲斯天文台公園遮陽避暑。(美聯社)

創紀錄的高溫正籠罩著北半球各地，從美國、歐洲到日本，凸顯全球暖化帶來的威脅。這波熱浪為各國電網帶來沉重壓力，無法承擔酷暑環境的企業被迫關閉，研究近期熱浪影響的學者發現，極端高溫還可能衝擊經濟成長。

亞利桑納州大學經濟學者勒莫因(Derek Lemoine)研究氣候變遷對經濟的影響，他指出有相當清楚的跡象表明，較溫暖的年份與較低的生產量有關，氣溫過熱會損害勞動生產力以及在學校的學習能力，因為大腦在高溫下難以好好運作。

2018年發表於「貨幣、信用與銀行期刊」(Journal of Money, Credit and Banking)的一份研究分析溫度上升對美國經濟的影響，結果發現夏季平均氣溫上升華氏1度，可使一個州的年度生產成長率降低0.15至0.25個百分點。

目前幾乎沒有跡象顯示電網或其他部分出現災難性的故障，說明當局尚能在極端溫度下管理電力，然而電力負擔卻落在小型企業與個人身上。

熱浪考驗美國老舊的電網，因為電網須為空調提供更多電力，沒有太多空閒進行例行維護工作。「全國能源補助主管協會」(NEADA)估計今年夏季家庭能源費用將上升11.7%，平均達578元，高於去年夏季的517元。NEADA執行總監沃爾夫(Mark Wolfe)表示，若熱浪持續，將會有更多人無力支付電費。

德州康羅市(Conroe)的漢堡店Burger Fresh & More在6月溫度破百之際面臨空調故障的窘境，廚房溫度高達118度，員工必須依靠濕毛巾和風扇降溫，安裝新空調系統的成本為1萬2450元，經理表示他們必須借貸小型企業貸款才能支付費用。

哥倫比亞商學院(Business School)氣候經濟學者瓦格納(Gernot Wagner)指出，極端高溫可能激發不理智的行為，加劇經濟損失，「車禍會增加、路怒症增加，家暴與攻擊行為增加」。

瓦格納說長期高溫的主要風險是可能將生態系統推向臨界點，例如使冰川融化，這些情況可能無法逆轉，導致更廣泛的經濟損害。

高溫 熱浪 瓦格納

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