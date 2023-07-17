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電動車5建議 天氣太熱先別充電 超傷電池

編譯俞仲慈／綜合16日電
連續赤熱高溫，專家建議電動車車主避免在高溫下充電，以免傷害電池。(美聯社)
連續赤熱高溫，專家建議電動車車主避免在高溫下充電，以免傷害電池。(美聯社)

國家海洋暨大氣管理局(NOAA)證實，上個月是有紀錄以來最熱的6月，而且連日來熱浪襲擊，專家建議電動車車主避免在高溫下充電，以避免高溫對電池造成長期性的的損壞。

石油暨天然氣遊說團體「西方能源聯盟」(Western Energy Alliance)在推特發文表示：「恰逢聯邦環保署對電動車進行監管，本周西南部熱浪來襲，對電動汽車車主而言，是個壞消息。」

專家建議車主避免汽車電池在高溫下受損的方法：一、避免在艷陽下停車；二、避免快速充電；三、趁氣溫較涼爽時充電，減少空調使用；四、電源仍接通的情況下，使用交流電冷卻汽車，並允許充電器電源冷卻電池；五、特斯拉(Tesla)建議將電池量維持在20%-80%。

電動車轉型企業Move EV聯合創辦人兼行銷主管哈里遜(Kate Harrison)坦承：「整體而言，肯定有部分車主對駕駛電動車心生猶豫。」但她強調：「電動車就像智慧手機一樣，沒有人會真的擔心充電問題，手機充電是每天例行工作之一。」

由於極端高溫下，進行任何形式的充電，皆可能導致電池蓄電量減少，哈里遜建議避免使用快速充電器即可，她表示：「戶外溫度通常不會超過華氏108度，多數時候一到家就充電，不用擔心快速充電問題，只有在計劃長途旅行時，才派得上用場。」

拜登政府去年通過一系列新法，凡購買電動車的車主可申請高達7500元的稅賦優惠；同時作為能源政策一部分，環保署對車商祭出嚴格減碳標準，並要求2030年新車總銷量，電動車占比提高至60%、2032年進一步提高至67%。

不過針對環保署的規定，逾半數共和黨執政的州政府和檢察長以及運輸業相關貿易協會，共同主張未經國會批准，改變整個經濟模式和國人生活方式，實屬越權的違法行為，不排除對環保署提告。

電動車 高溫 熱浪

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