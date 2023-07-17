超熱… 加州與西南州高溫破紀錄 3州竄野火

加州連日高溫，酷熱難當。圖為洛杉磯市民帶著家犬在公園以水消暑。(美聯社)

從西岸加州 到西南部各州，由於熱浪 襲擊，超過1億人口處於高溫 警戒狀態，16日多地創下多項高溫紀錄，是這波極端熱浪的最高峰的一天；其中位於加州的死亡谷(Death Valley)高溫至少華氏128度，甚至逼近130度，是90年來氣象觀測史上全球最高紀錄。

加州死亡谷直逼130度 90年最高

亞利桑那州鳳凰城(Phoenix)氣溫升至118度，連續三天追平高溫記錄，並創下連續17天110度以上高溫，逼近1974年以來連續18天的高溫紀錄，同時連續四晚氣溫未降至92度以下，也是前所未見。

加州連日高溫，酷熱難當。圖為在洛杉磯華納兄弟影城，一位參加罷工示威的女演員噴水解暑。(美聯社)

至於加州，帕索羅布爾斯機場(Paso Robles Airport，112度)、蒙塔古(Montague，107度)、沙斯塔山(Mount Shasta，100度)、巴斯托-達吉特機場(Barstow-Daggett Airport，116度)、尼杜斯(Needles，109度)和畢夏普(Bishop，109度)都追平或打破高溫記錄。

中南和東南部濕度高 創夏季低溫

另外中南部和東南部地區因為濕度異常偏高，創下夏季低溫記錄，包括佛羅里達州奧蘭多(Orlando，77度)，西礁島(Key West，86度)；德州奧斯汀(Austin，79度)、達拉斯(Dallas，83度)，不過邁阿密則首次發布夏季高溫警報，根據國家氣象局(National Weather Service)預估：「高溫將達112度的危險狀態」。

連日極端赤熱天氣，高溫難當，西部與西南多州， 當地高溫紛紛破表，創新紀錄。圖為氣溫已破華氏百度的亞歷桑納州鳳凰城的遊民所外，遊民沖水避暑。(美聯社)

而且在高溫助長下，加州河濱縣(Riverside County)野火蔓延7600英畝，數十名居民緊急撤離；亞利桑納州也傳出13起野火；俄勒岡州羅格河-西斯邱國家森林公園(Rogue River-Siskiyou National Forest)15日發生大火，燒毀3000英畝土地。林務局(U.S. Forest Service)表示，由於天氣和地形條件欠佳，火勢在未來數日內將持續惡化。

至於加拿大野火帶來的霧霾，16日已飄散至芝加哥等地，覆蓋大部分北部平原和五大湖區，有多達十州發布空氣品質警報，其中以南達科他州、蒙大拿州和懷俄明州的霾害最為嚴重。

義大利出現117度高溫 下周也熱

極端熱浪橫捲北半球，從美國、歐洲到日本，世界各地都出現創紀錄高溫。圖為義大利米蘭15日高溫，孩童在噴水池戲水解暑。(美聯社)

另外歐洲大陸也飽受熱浪之苦，義大利撒丁尼亞島(Sardinia)出現華氏117度高溫，逼近歐洲氣象史紀錄，首都羅馬(Rome)預測可能出現108度高溫，打破之前的105度舊記錄，根據氣象預報，本周稍後熱浪可能稍有緩解，但下周仍將捲土重來。

中國新疆維吾爾自治區三寶(Sanbao)觀測站16日測得華氏126度高溫，根據氣象史學家埃雷拉(Maximiliano Herrera)表示，這是地球北緯40度以上地區，自有氣象記錄以來的最高溫紀錄。