我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州遊民遭除草機輾斃分屍 死者頭骨、牙齒遺留現場 家屬控草率對待

秦剛已「神隱」三周 學者：再不現身 顯示問題可能不輕

超熱… 加州與西南州高溫破紀錄 3州竄野火

編譯俞仲慈／綜合16日電
加州連日高溫，酷熱難當。圖為洛杉磯市民帶著家犬在公園以水消暑。(美聯社)
加州連日高溫，酷熱難當。圖為洛杉磯市民帶著家犬在公園以水消暑。(美聯社)

從西岸加州到西南部各州，由於熱浪襲擊，超過1億人口處於高溫警戒狀態，16日多地創下多項高溫紀錄，是這波極端熱浪的最高峰的一天；其中位於加州的死亡谷(Death Valley)高溫至少華氏128度，甚至逼近130度，是90年來氣象觀測史上全球最高紀錄。

加州死亡谷直逼130度 90年最高

亞利桑那州鳳凰城(Phoenix)氣溫升至118度，連續三天追平高溫記錄，並創下連續17天110度以上高溫，逼近1974年以來連續18天的高溫紀錄，同時連續四晚氣溫未降至92度以下，也是前所未見。 

加州連日高溫，酷熱難當。圖為在洛杉磯華納兄弟影城，一位參加罷工示威的女演員噴水解...
加州連日高溫，酷熱難當。圖為在洛杉磯華納兄弟影城，一位參加罷工示威的女演員噴水解暑。(美聯社)

至於加州，帕索羅布爾斯機場(Paso Robles Airport，112度)、蒙塔古(Montague，107度)、沙斯塔山(Mount Shasta，100度)、巴斯托-達吉特機場(Barstow-Daggett Airport，116度)、尼杜斯(Needles，109度)和畢夏普(Bishop，109度)都追平或打破高溫記錄。

中南和東南部濕度高 創夏季低溫

另外中南部和東南部地區因為濕度異常偏高，創下夏季低溫記錄，包括佛羅里達州奧蘭多(Orlando，77度)，西礁島(Key West，86度)；德州奧斯汀(Austin，79度)、達拉斯(Dallas，83度)，不過邁阿密則首次發布夏季高溫警報，根據國家氣象局(National Weather Service)預估：「高溫將達112度的危險狀態」。

連日極端赤熱天氣，高溫難當，西部與西南多州， 當地高溫紛紛破表，創新紀錄。圖為氣...
連日極端赤熱天氣，高溫難當，西部與西南多州， 當地高溫紛紛破表，創新紀錄。圖為氣溫已破華氏百度的亞歷桑納州鳳凰城的遊民所外，遊民沖水避暑。(美聯社)

而且在高溫助長下，加州河濱縣(Riverside County)野火蔓延7600英畝，數十名居民緊急撤離；亞利桑納州也傳出13起野火；俄勒岡州羅格河-西斯邱國家森林公園(Rogue River-Siskiyou National Forest)15日發生大火，燒毀3000英畝土地。林務局(U.S. Forest Service)表示，由於天氣和地形條件欠佳，火勢在未來數日內將持續惡化。

至於加拿大野火帶來的霧霾，16日已飄散至芝加哥等地，覆蓋大部分北部平原和五大湖區，有多達十州發布空氣品質警報，其中以南達科他州、蒙大拿州和懷俄明州的霾害最為嚴重。

義大利出現117度高溫 下周也熱

極端熱浪橫捲北半球，從美國、歐洲到日本，世界各地都出現創紀錄高溫。圖為義大利米蘭...
極端熱浪橫捲北半球，從美國、歐洲到日本，世界各地都出現創紀錄高溫。圖為義大利米蘭15日高溫，孩童在噴水池戲水解暑。(美聯社)

另外歐洲大陸也飽受熱浪之苦，義大利撒丁尼亞島(Sardinia)出現華氏117度高溫，逼近歐洲氣象史紀錄，首都羅馬(Rome)預測可能出現108度高溫，打破之前的105度舊記錄，根據氣象預報，本周稍後熱浪可能稍有緩解，但下周仍將捲土重來。

中國新疆維吾爾自治區三寶(Sanbao)觀測站16日測得華氏126度高溫，根據氣象史學家埃雷拉(Maximiliano Herrera)表示，這是地球北緯40度以上地區，自有氣象記錄以來的最高溫紀錄。

高溫 加州 熱浪

上一則

蘇利文：中國鎵、鍺出口禁令「適得其反」增加他國去風險決心

延伸閱讀

全美16州高溫警報 16日恐打破多項天氣紀錄

全美16州高溫警報 16日恐打破多項天氣紀錄
加拿大野火復發 霧霾又來…8州發空污警報

加拿大野火復發 霧霾又來…8州發空污警報
加州新冠住院人數近歷史新低 疫情來首個未激增的夏天

加州新冠住院人數近歷史新低 疫情來首個未激增的夏天
兆彩熱 南加賣出2張二等獎 頭獎獎金累積至6.4億元

兆彩熱 南加賣出2張二等獎 頭獎獎金累積至6.4億元

熱門新聞

根據最新統計，全美國有三分之一家庭是獨居，以大城市居多，紐約曼哈頓更高達一半的人獨居，專家稱這是令人震驚的改變。（美聯社）

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

2023-07-11 10:32

葉倫向何立峰「多次鞠躬」影片流出 挨轟：卑躬屈膝辱國格

2023-07-09 20:56
長島連環殺人案嫌犯霍伊爾曼(Rex Heuermann)。(取自RH Consultants & Associates網站)

長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪

2023-07-14 15:30
長島吉哥灘屍體懸案，歷經十多年終於偵破，破案關鍵是調查人員在吃剩的披薩中找到兇嫌的DNA與死者相符。（路透）

連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符

2023-07-15 10:15
傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津，曾在俄國頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）的軍事設施發表談話。（Getty Images）

瓦格納兵變5日後 克宮曝普里格津曾與普亭展開3小時會談

2023-07-10 08:15
拜登總統(右)與日本首相岸田文雄12日在北約峰會場邊密切互動。(路透)

美日聯合保台 日本卻對「參戰」這件事一直不點頭

2023-07-16 02:30

超人氣

更多 >
阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告

阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告
中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」

中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」
路上驚見會動的「巨大怪石」專家急出手救援：差點就死了

路上驚見會動的「巨大怪石」專家急出手救援：差點就死了
吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法

吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法
非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重

非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重