葉倫：美應尋求緩和與中國緊張 但要解除關稅還太早

美國財政部長葉倫表示，美國應該尋找各種方法以進一步「降溫」（de-escalate）與中國的緊張，但現在取消川普政府對北京徵收的關稅還為時過早。（歐新社）

美國財政部長葉倫 表示，美國應該尋找各種方法以進一步「降溫」（de-escalate）與中國之間的緊張關係，但現在要取消川普政府對北京徵收的懲罰性關稅 ，還為時過早。

葉倫16日在印度 甘地訥加爾（Gandhinagar）向媒體記者表示，美國即將完成對中國懲罰性關稅的為期四年評估，「徵收關稅是因為我們對中國方面的不公平貿易行為感到擔憂－而且我們對這些行為的擔憂依舊存在。」「因此，隨著時間推移，也許這是我們可以取得進展的一個領域。但我會說，至少在目前，以這個（關稅）做為降溫的領域還為時過早。」

葉倫目前正在印度參加20國集團（G20）財金首長會，七大工業國集團（G7）也將當地開會，預計還將舉行雙邊會議。葉倫表示，她將在G20會議上繼續大力推動官方債權人全面、及時參與雙邊債務重組。她與中國官員討論了尚比亞的債務重組問題。

葉倫說，她熱切期望與中國在共同關切的領域展開合作，包括為較貧窮國家進行債務重組。她表示，上周訪中之行有助於穩定美中關係，在共同關切的領域展開合作是美中對全球的義務。她說：「隨時間過去，尋找降溫之道會很有用。」

她重申，美國對中國實施出口管制和投資限制是基於國家安全考慮，並非要在切斷與中國的關係，「我們在很多領域進行貿易和投資，這是完全沒有爭議的，而且對雙方都有利」。

她指出，拜登政府的「友岸外包」（friend-shoring）政策，旨在重塑全球供應鏈，以降低對中國的過度依賴。 她認為印度是「不可或缺的合作夥伴」。 她本周二離開印度後，將前往美國另一個友岸外包目的地越南。

葉倫被問及中國經濟景氣時指出：「中國是世界許多國家的重要進口國，因此當中國經濟成長放緩時，會對許多國家產生影響－我們已經看到這點。」她與北京官員討論了中國當局解決經濟疲軟的計畫。