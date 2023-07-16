控中國干預政治 加國華裔眾議員：選民支持「突然消失」

連任失利的溫哥華保守黨國會眾議員趙錦榮說，2021年大選時，他感受到華裔選民的支持「突然憑空消失」。(取自臉書)

「紐約時報」15日報導，隨著中國政府在僑民社區影響力不斷擴大，多位批評中國人權的加拿大 溫哥華華裔 議員已成為中國干預加國政治的焦點，加拿大情報機構指至少六名現任和前任民選官員已成北京 目標。其中，連任失利的溫哥華保守黨國會眾議員趙錦榮談到，2021年大選時，他如何恐慌地感受到華裔選民支持「突然憑空消失」。

趙錦榮(Kenny Chiu)表示，當時選前民調預測他可能取得壓倒性勝利，保證連任，但投票前幾周，卑詩省選區華裔選民發生變化，最初支持他的，「突然間消失蒸發了」；他還受到華裔社區社群網路應用程序「微信」來源不明的猛烈攻擊；加拿大網路監管機構DisinfoWatch也注意到選前幾天在微信上對趙錦榮的攻擊。

隨著愈來愈多證據顯示中國干預加拿大政治，相關機構開始重新檢視趙錦榮2021年聯邦選舉的意外失敗。

加拿大情報機構官員及中國假消息活動專家指稱，趙錦榮和幾位批評北京的加國民選官員，包括溫哥華選區聯邦眾議員關慧貞(Jenny Kwan)、現任本拿比市議員、前卑詩省議員李燦明(Richard Lee)在內，都是中國政府的目標。

「在中國國家主席習近平領導下，中國加倍推行針對僑民的強硬民族主義政策，」歷史學者、澳洲雪梨科技大學副教授馮崇義(Feng Chongyi)表示，中國在加國角色與澳洲發生的情況相呼應。

紐時報導，加國華裔活動人士表示，溫哥華、列治文和本拿比是加拿大華人集中地，中國領事館及其盟友影響力隨中國移民潮擴大。其中， 溫哥華歷史最悠久、最具影響力的民間組織之一「溫哥華中華會館」，立場早期支持台灣，1980年代轉親北京，最近更成為北京爭議政策的啦啦隊。該組織和中國領事館均在官網宣揚彼此的密切關係。

不過報導引述中國駐加大使館表示，「中國從不干涉別國內政」，任何有關指控是「徹頭徹尾的抹黑」。