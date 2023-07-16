控中國干預政治 加國華裔眾議員：選民支持「突然消失」
「紐約時報」15日報導，隨著中國政府在僑民社區影響力不斷擴大，多位批評中國人權的加拿大溫哥華華裔議員已成為中國干預加國政治的焦點，加拿大情報機構指至少六名現任和前任民選官員已成北京目標。其中，連任失利的溫哥華保守黨國會眾議員趙錦榮談到，2021年大選時，他如何恐慌地感受到華裔選民支持「突然憑空消失」。
趙錦榮(Kenny Chiu)表示，當時選前民調預測他可能取得壓倒性勝利，保證連任，但投票前幾周，卑詩省選區華裔選民發生變化，最初支持他的，「突然間消失蒸發了」；他還受到華裔社區社群網路應用程序「微信」來源不明的猛烈攻擊；加拿大網路監管機構DisinfoWatch也注意到選前幾天在微信上對趙錦榮的攻擊。
隨著愈來愈多證據顯示中國干預加拿大政治，相關機構開始重新檢視趙錦榮2021年聯邦選舉的意外失敗。
加拿大情報機構官員及中國假消息活動專家指稱，趙錦榮和幾位批評北京的加國民選官員，包括溫哥華選區聯邦眾議員關慧貞(Jenny Kwan)、現任本拿比市議員、前卑詩省議員李燦明(Richard Lee)在內，都是中國政府的目標。
「在中國國家主席習近平領導下，中國加倍推行針對僑民的強硬民族主義政策，」歷史學者、澳洲雪梨科技大學副教授馮崇義(Feng Chongyi)表示，中國在加國角色與澳洲發生的情況相呼應。
紐時報導，加國華裔活動人士表示，溫哥華、列治文和本拿比是加拿大華人集中地，中國領事館及其盟友影響力隨中國移民潮擴大。其中， 溫哥華歷史最悠久、最具影響力的民間組織之一「溫哥華中華會館」，立場早期支持台灣，1980年代轉親北京，最近更成為北京爭議政策的啦啦隊。該組織和中國領事館均在官網宣揚彼此的密切關係。
不過報導引述中國駐加大使館表示，「中國從不干涉別國內政」，任何有關指控是「徹頭徹尾的抹黑」。
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